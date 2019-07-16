Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі
Сьогодні, 09:55
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про сильні дощі та пориви вітру на території України.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Зазначається, що 7 жовтня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях та м.Києві будуть значні дощі. У південних, східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
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Про це йдеться на сайті ДСНС.
Зазначається, що 7 жовтня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях та м.Києві будуть значні дощі. У південних, східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
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