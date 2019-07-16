вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі

Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про сильні дощі та пориви вітру на території України.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Зазначається, що 7 жовтня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях та м.Києві будуть значні дощі. У південних, східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: осінь, дощі, Україна, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'ять смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:15
ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*
Сьогодні, 09:57
Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі
Сьогодні, 09:55
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 09:12
Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні Синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні
24 серпень, 13:09
Дощі та +31 градус тепла: яка буде погода в Україні до кінця тижня Дощі та +31 градус тепла: яка буде погода в Україні до кінця тижня
25 червень, 12:42
Заморозки відступають: на вихідних в Україну повернуться дощі Заморозки відступають: на вихідних в Україну повернуться дощі
23 квітень, 13:30
Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну
16 липень, 2019, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'ять смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:15
 0
ТРЦ «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень автору найстрашнішої фотозони до Хеловіна*
Сьогодні, 09:57
 0
Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі
Сьогодні, 09:55
 0
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 09:12
 0
Ранок 7 жовтня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8