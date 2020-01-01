У Луцьку побудують ще одну церкву

У Луцьку відкоригували проєкт детального плану території в межах вулиць Львівської, Цегельної та Супутника.Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектуризазначив, що документацію розробили рік тому. Проєкт детального плану вже погоджували, однак тепер доповнили екологічною оцінкою.«Зміна полягає в тому, що в частині кварталу замість житлових будинків планують будувати церкву», - повідомив посадовець.