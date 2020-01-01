У Луцьку побудують ще одну церкву
Сьогодні, 12:05
У Луцьку відкоригували проєкт детального плану території в межах вулиць Львівської, Цегельної та Супутника.
Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зазначив, що документацію розробили рік тому. Проєкт детального плану вже погоджували, однак тепер доповнили екологічною оцінкою.
«Зміна полягає в тому, що в частині кварталу замість житлових будинків планують будувати церкву», - повідомив посадовець.
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Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зазначив, що документацію розробили рік тому. Проєкт детального плану вже погоджували, однак тепер доповнили екологічною оцінкою.
«Зміна полягає в тому, що в частині кварталу замість житлових будинків планують будувати церкву», - повідомив посадовець.
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