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У Луцьку побудують ще одну церкву

У Луцьку побудують ще одну церкву
У Луцьку відкоригували проєкт детального плану території в межах вулиць Львівської, Цегельної та Супутника.

Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зазначив, що документацію розробили рік тому. Проєкт детального плану вже погоджували, однак тепер доповнили екологічною оцінкою.

«Зміна полягає в тому, що в частині кварталу замість житлових будинків планують будувати церкву», - повідомив посадовець.


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Теги: Луцьк, церква
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Коментарі 2
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Краще дитячий або спортивний майданчик
І так вже на кожному кроці церкви
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