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У Луцьку приберуть деяку рекламу

У Луцьку приберуть деяку рекламу
У місті Луцьку усунуть низку рекламних щитів, які нагадують дорожні знаки.

Про це йшлося 8 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА "Волинські новини".

Виконком розглянув проєкт рішення щодо демонтажу засобів зовнішньої реклами, які мають вигляд дорожніх знаків.

Як стало відомо, у процесі інспектування вулиць інспектори КП «Луцькреклама» виявили незаконно розміщені засоби зовнішньої реклами, що мають вигляд дорожніх знаків. Установлення цих рекламних засобів не узгоджене з управлінням патрульної поліції області. Їх власників встановити не вдалося.

Тому вирішили демонтувати ці засоби зовнішньої реклами. Це наземні щити та щити на електроопорах на вулицях Рівненській, 76, 89, 109, 111а, 141; Глушець, 21, 25; Конякіна, 26 та на проспектах Соборності, 1, 25, 28; Волі, 25.

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Теги: реклама, щит, дорожні знаки, виконком
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