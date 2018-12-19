У Луцьку приберуть деяку рекламу





Про це йшлося 8 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише



Виконком розглянув проєкт рішення щодо демонтажу засобів зовнішньої реклами, які мають вигляд дорожніх знаків.



Як стало відомо, у процесі інспектування вулиць інспектори КП «Луцькреклама» виявили незаконно розміщені засоби зовнішньої реклами, що мають вигляд дорожніх знаків. Установлення цих рекламних засобів не узгоджене з управлінням патрульної поліції області. Їх власників встановити не вдалося.



Тому вирішили демонтувати ці засоби зовнішньої реклами. Це наземні щити та щити на електроопорах на вулицях Рівненській, 76, 89, 109, 111а, 141; Глушець, 21, 25; Конякіна, 26 та на проспектах Соборності, 1, 25, 28; Волі, 25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Луцьку усунуть низку рекламних щитів, які нагадують дорожні знаки.Про це йшлося 8 жовтня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА "Волинські новини" Виконком розглянув проєкт рішення щодо демонтажу засобів зовнішньої реклами, які мають вигляд дорожніх знаків.Як стало відомо, у процесі інспектування вулиць інспектори КП «Луцькреклама» виявили незаконно розміщені засоби зовнішньої реклами, що мають вигляд дорожніх знаків. Установлення цих рекламних засобів не узгоджене з управлінням патрульної поліції області. Їх власників встановити не вдалося.Тому вирішили демонтувати ці засоби зовнішньої реклами. Це наземні щити та щити на електроопорах на вулицях Рівненській, 76, 89, 109, 111а, 141; Глушець, 21, 25; Конякіна, 26 та на проспектах Соборності, 1, 25, 28; Волі, 25.

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