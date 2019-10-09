У Луцьку на території суду затримали злочинця
Сьогодні, 10:05
На території Луцького міськрайоного суду співробітники Служби судової охорони затримали чоловіка, який здійснив крадіжку.
Про це у фейсбуці повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області.
Інформують, що днями на території Луцького міськрайонного суду у Волинській області (вул. Конякіна, 3) співробітники Служби судової охорони затримали невідому особу, яка намагалась проникнути до внутрішнього двору судової установи. Молодий чоловік, як з'ясувалось згодом, скоївши крадіжку в магазині продуктів харчування на вулиці Конякіна у Луцьку, намагався втекти від переслідування працівниками цього магазину, але не зорієнтувавшись у місцевості забіг до внутрішнього двору Луцького міськрайонного суду під час виїзду конвойного автомобіля, де й був затриманий співробітниками ТУ ССО.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області й передали порушника правоохоронцям.
Щодо правопорушника Луцьким ВП ГУНП у Волинській області відкрите кримінальне провадження за статтею 186 (ч.2) «Грабіж» КК України.
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Про це у фейсбуці повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області.
Інформують, що днями на території Луцького міськрайонного суду у Волинській області (вул. Конякіна, 3) співробітники Служби судової охорони затримали невідому особу, яка намагалась проникнути до внутрішнього двору судової установи. Молодий чоловік, як з'ясувалось згодом, скоївши крадіжку в магазині продуктів харчування на вулиці Конякіна у Луцьку, намагався втекти від переслідування працівниками цього магазину, але не зорієнтувавшись у місцевості забіг до внутрішнього двору Луцького міськрайонного суду під час виїзду конвойного автомобіля, де й був затриманий співробітниками ТУ ССО.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області й передали порушника правоохоронцям.
Щодо правопорушника Луцьким ВП ГУНП у Волинській області відкрите кримінальне провадження за статтею 186 (ч.2) «Грабіж» КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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