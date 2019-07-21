Хто боротиметься за крісла мерів на Волині. СПИСОК КАНДИДАТІВ
Сьогодні, 17:02
На Волині на посади міських голів 11 міст претендують 85 кандидатів.
Серед претендентів на посади очільників міст – 71 чоловік та 14 жінок, 35 кандидатів йдуть шляхом самовисування, натомість 50 є висуванцями від партій, про це інформує ОПОРА.
Найбільша кількість претендентів зареєстрована у Ковелі – охочих стати міським головою тут 15, найменша ж – у Горохові, де є 4 претенденти.
Кандидатами на посаду міського голови Берестечка зареєстрували 6 осіб (3 чоловіки та 3 жінки). 4 кандидати балотуються шляхом самовисування, ще 2 – кандидують від партій.
Леонід Галабуз (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, виконувач обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».
Ігор Груздевич (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, голова селянського фермерського господарства «П’ятниця».
Надія Маселко (самовисування, зареєстрована 22 вересня) – безпартійна, сільська голова Перемильської сільської ради.
Сергій Філіпович (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, пенсіонер.
Валентина Залевська (ВО «Свобода», зареєстрована 26 вересня) – членкиня ВО «Свобода», міська голова Берестечка.
Людмила Корсун (Радикальна партія Олега Ляшка, зареєстрована 26 вересня) – членкиня Радикальної партії Олега Ляшка, директорка закладу дошкільної освіти «Ромашка» у селі Мерва.
У Володимирі-Волинському на посаду міського голови кандидуватимуть 5 осіб: 2 шляхом самовисування, а 3 – як висуванці від партій. Усі кандидати – чоловіки.
Максим Клим’юк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу постачання ТОВ «ВМК-Україна».
Ігор Пальонка («За майбутнє», зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, сільський голова Зарічанської сільської ради.
Олексій Панасюк («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрований 22 вересня) – член партії «Об’єднання «Самопоміч», підприємець.
Петро Саганюк (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, Володимир-Волинський міський голова.
Микола Юнак («Слуга народу», зареєстрований 26 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «Логістик А».
За крісло міського голови Горохова виявили бажання змагатися 4 особи (3 чоловіки та 1 жінка): 2 самовисуванці та 2 кандидати від партій.
Валерій Колібко (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Віктор Годик (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, міський голова Горохова.
Валентина Магурчак (ВО «Свобода», зареєстрована 25 вересня) – членкиня ВО «Свобода», приватна підприємиця.
Юрій Мудрак (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ «ДЕІ ЕТ ВЕРІТАС».
У Камені-Каширському міська територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови (9 чоловіків та 2 жінки). Із них 4 – самовисуванці, 7 – кандидати від партій.
Володимир Маковецький (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, сільський голова Хотешівської сільської ради.
Любов Балицька («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрована 25 вересня) – членкиня «Об’єднання «Самопоміч», начальниця відділу Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів).
Іван Вовк (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – член Аграрної партії України, тимчасово не працює.
Юрій Каденчук («Сила і Честь», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, голова благодійного фонду «Рідна».
Михайло Оліферчук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Гуто-Боровенської сільської ради.
Сергій Панасюк (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член ВО «Батьківщина», директор Камінь-Каширського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Віктор Пась («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, начальник відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
Світлана Сидорук («За майбутнє», зареєстрована 25 вересня) – безпартійна, сільська голова Сошичненської територіальної громади.
Ростислав Смаль (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Піщанської сільської ради.
Юрій Соколов (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Черченської сільської ради.
Микола Шворак (Українська Народна Партія, зареєстрований 25 вересня) – член Української Народної Партії, перший заступник міського голови Каменя-Каширського.
У Ковелі зареєстрували найбільшу кількість охочих змагатися за посаду міського голови на виборах 25 жовтня – таких тут 15 осіб (14 чоловіків та 1 жінка). Із них 7 балотуються шляхом самовисування, ще 8 – висуванцями від партій.
Олександр Геч (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, відеоблогер у YouTube-каналі «Алекс333».
Анатолій Корець (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Володимир Пархонюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «ВКП «Каскад».
Ігор Семенюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.
Ігор Верчук (Українська Народна Партія, зареєстрований 24 вересня) – член Української народної партії, старший офіцер-вихователь Волинського обласного ліцею.
Олег Кіндер (ВО «Батьківщина», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Батьківщина», Ковельський міський голова.
Сергій Кошарук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», радник-консультант в асоціації «Енергоефективні міста України».
Ігор Пініс («Сила і Честь», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Сила і Честь», фізична особа-підприємець.
Юрій Поліщук (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», перший заступник голови Волинської обласної ради.
Микола Силюк (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює, спеціальний кореспондент.
Іван Смітюх (Аграрна партія України, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, директор ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат».
Олександра Ткачук (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, тимчасово не працює.
Іван Тусь (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Олег Уніга («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, фінансовий директор ТОВ «ЕНСОЛ Україна».
Ігор Чайка («За майбутнє, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, кореспондент філії Національного суспільного телебачення України Регіональна дирекція UA: Волинь.
У Ківерцях Луцького району за посаду міського голови змагатимуться 6 кандидатів. Із них 2 – самовисуванці, а ще 4 кандидують від партій. Усі кандидати – чоловіки.
Олександр Ковальчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, сільський голова Тростянецької сільської ради.
Ігор Мисковець (Народний Рух України, зареєстрований 21 вересня) – член Народного Руху України, перший заступник Ківерцівського міського голови.
Володимир Жгутов («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, Ківерцівський міський голова.
Олександр Дворак (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Юрій Тананайський («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Валерій Ткачук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – член «Європейської Солідарності», фізична особа-підприємець.
У Любомлі кандидують на посаду міського голови 8 осіб (7 чоловіків та 1 жінка). Із них 3 балотуються шляхом самовисування, ще 5 – від партій.
Олександр Герасимчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Оксана Гінчук (самовисування, зареєстрована 21 вересня) – безпартійна, підприємиця, салон краси «Ксена».
Олександр Дзядук («Сила і Честь», зареєстрований 28 вересня) – член партії «Сила і Честь», підприємець, приватне підприємство «Профелітбуд».
Андрій Півнюк («Європейська Солідарність», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Віталій Семенюк («Слуга народу», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Дмитро Федчишин (ВО «Батьківщина», зареєстрований 28 вересня) – член ВО «Батьківщина», заступник директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної допомоги Любомльської районної ради».
Олександр Шидловський (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, електромонтер Любомльської філії Волиньобленерго.
Роман Ющук («За майбутнє», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, Любомльський міський голова.
У Нововолинську міська ТВК зареєструвала кандидатами 7 осіб. Із них 5 балотуватимуться шляхом самовисування, ще 2 – за підтримки партій. Усі кандидати – чоловіки.
Борис Бабій (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Валерій Курстак (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, приватний підприємець.
Віктор Сапожніков (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, Нововолинський міський голова.
Андрій Бадзюнь (ВО «Свобода», зареєстрований 23 вересня) – член ВО «Свобода», голова Іваничівської районної ради.
Борис Карпус («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Леонід Сапожник (самовисування, зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Ігор Новосад (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, директор приватного підприємства «НОВА АРКАДА».
У Рожищі за посаду міського голови виявили бажання поборотися 7 осіб, у тому числі 2 самовисуванці та 5 кандидатів від партій. Серед заявлених кандидатів 2 жінки та 5 чоловіків:
Орест Ласкавий («Перемога Пальчевського», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Анатолій Матвійчук (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, керуючий справами Рожищенської районної ради.
Вячеслав Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Рожищенський міський голова.
Сергій Шкода («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, голова Рожищенської районної державної адміністрації.
Інна Гайворонська («Європейська Солідарність», зареєстрована 28 вересня) – членкиня «Європейської Солідарності», самозайнята особа-адвокатка.
Антоніна Клімчук (ВО «Батьківщина», зареєстрована 28 вересня) – членкиня ВО «Батьківщина», заступниця директора сільськогосподарського приватного підприємства «Вишеньки».
Шварцкоп Валерій (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
На посаду Устилузького міського голови претендують 5 кандидатів (3 чоловіки та 2 жінки). 2 балотуються шляхом самовисування, ще 3 – від партій:
Світлана Дубицька (самовисування, зареєстрована 18 вересня) – членкиня партії «Європейська Солідарність», директорка загальноосвітньої школи у селі П’ятидні.
Роман Гук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», тимчасово не працює.
Павло Карпюк (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», голова фермерського господарства «Карпо-Агро».
Віктор Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Устилузький міський голова.
Марта Татарина (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, головна державна ревізорка інспекторка Головного управління ДПС у Волинській області.
Окрім того, за крісло міського голови Луцька змагатимуться 11 осіб. Серед них 2 жінки та 9 чоловіків, водночас 2 осіб балотується шляхом самовисування, а 9 – від партій.
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Серед претендентів на посади очільників міст – 71 чоловік та 14 жінок, 35 кандидатів йдуть шляхом самовисування, натомість 50 є висуванцями від партій, про це інформує ОПОРА.
Найбільша кількість претендентів зареєстрована у Ковелі – охочих стати міським головою тут 15, найменша ж – у Горохові, де є 4 претенденти.
Кандидатами на посаду міського голови Берестечка зареєстрували 6 осіб (3 чоловіки та 3 жінки). 4 кандидати балотуються шляхом самовисування, ще 2 – кандидують від партій.
Леонід Галабуз (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, виконувач обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».
Ігор Груздевич (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, голова селянського фермерського господарства «П’ятниця».
Надія Маселко (самовисування, зареєстрована 22 вересня) – безпартійна, сільська голова Перемильської сільської ради.
Сергій Філіпович (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, пенсіонер.
Валентина Залевська (ВО «Свобода», зареєстрована 26 вересня) – членкиня ВО «Свобода», міська голова Берестечка.
Людмила Корсун (Радикальна партія Олега Ляшка, зареєстрована 26 вересня) – членкиня Радикальної партії Олега Ляшка, директорка закладу дошкільної освіти «Ромашка» у селі Мерва.
У Володимирі-Волинському на посаду міського голови кандидуватимуть 5 осіб: 2 шляхом самовисування, а 3 – як висуванці від партій. Усі кандидати – чоловіки.
Максим Клим’юк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу постачання ТОВ «ВМК-Україна».
Ігор Пальонка («За майбутнє», зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, сільський голова Зарічанської сільської ради.
Олексій Панасюк («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрований 22 вересня) – член партії «Об’єднання «Самопоміч», підприємець.
Петро Саганюк (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, Володимир-Волинський міський голова.
Микола Юнак («Слуга народу», зареєстрований 26 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «Логістик А».
За крісло міського голови Горохова виявили бажання змагатися 4 особи (3 чоловіки та 1 жінка): 2 самовисуванці та 2 кандидати від партій.
Валерій Колібко (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Віктор Годик (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, міський голова Горохова.
Валентина Магурчак (ВО «Свобода», зареєстрована 25 вересня) – членкиня ВО «Свобода», приватна підприємиця.
Юрій Мудрак (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ «ДЕІ ЕТ ВЕРІТАС».
У Камені-Каширському міська територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови (9 чоловіків та 2 жінки). Із них 4 – самовисуванці, 7 – кандидати від партій.
Володимир Маковецький (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, сільський голова Хотешівської сільської ради.
Любов Балицька («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрована 25 вересня) – членкиня «Об’єднання «Самопоміч», начальниця відділу Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів).
Іван Вовк (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – член Аграрної партії України, тимчасово не працює.
Юрій Каденчук («Сила і Честь», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, голова благодійного фонду «Рідна».
Михайло Оліферчук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Гуто-Боровенської сільської ради.
Сергій Панасюк (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член ВО «Батьківщина», директор Камінь-Каширського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Віктор Пась («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, начальник відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
Світлана Сидорук («За майбутнє», зареєстрована 25 вересня) – безпартійна, сільська голова Сошичненської територіальної громади.
Ростислав Смаль (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Піщанської сільської ради.
Юрій Соколов (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Черченської сільської ради.
Микола Шворак (Українська Народна Партія, зареєстрований 25 вересня) – член Української Народної Партії, перший заступник міського голови Каменя-Каширського.
У Ковелі зареєстрували найбільшу кількість охочих змагатися за посаду міського голови на виборах 25 жовтня – таких тут 15 осіб (14 чоловіків та 1 жінка). Із них 7 балотуються шляхом самовисування, ще 8 – висуванцями від партій.
Олександр Геч (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, відеоблогер у YouTube-каналі «Алекс333».
Анатолій Корець (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Володимир Пархонюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «ВКП «Каскад».
Ігор Семенюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.
Ігор Верчук (Українська Народна Партія, зареєстрований 24 вересня) – член Української народної партії, старший офіцер-вихователь Волинського обласного ліцею.
Олег Кіндер (ВО «Батьківщина», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Батьківщина», Ковельський міський голова.
Сергій Кошарук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», радник-консультант в асоціації «Енергоефективні міста України».
Ігор Пініс («Сила і Честь», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Сила і Честь», фізична особа-підприємець.
Юрій Поліщук (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», перший заступник голови Волинської обласної ради.
Микола Силюк (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює, спеціальний кореспондент.
Іван Смітюх (Аграрна партія України, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, директор ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат».
Олександра Ткачук (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, тимчасово не працює.
Іван Тусь (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Олег Уніга («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, фінансовий директор ТОВ «ЕНСОЛ Україна».
Ігор Чайка («За майбутнє, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, кореспондент філії Національного суспільного телебачення України Регіональна дирекція UA: Волинь.
У Ківерцях Луцького району за посаду міського голови змагатимуться 6 кандидатів. Із них 2 – самовисуванці, а ще 4 кандидують від партій. Усі кандидати – чоловіки.
Олександр Ковальчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, сільський голова Тростянецької сільської ради.
Ігор Мисковець (Народний Рух України, зареєстрований 21 вересня) – член Народного Руху України, перший заступник Ківерцівського міського голови.
Володимир Жгутов («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, Ківерцівський міський голова.
Олександр Дворак (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Юрій Тананайський («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Валерій Ткачук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – член «Європейської Солідарності», фізична особа-підприємець.
У Любомлі кандидують на посаду міського голови 8 осіб (7 чоловіків та 1 жінка). Із них 3 балотуються шляхом самовисування, ще 5 – від партій.
Олександр Герасимчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Оксана Гінчук (самовисування, зареєстрована 21 вересня) – безпартійна, підприємиця, салон краси «Ксена».
Олександр Дзядук («Сила і Честь», зареєстрований 28 вересня) – член партії «Сила і Честь», підприємець, приватне підприємство «Профелітбуд».
Андрій Півнюк («Європейська Солідарність», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Віталій Семенюк («Слуга народу», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Дмитро Федчишин (ВО «Батьківщина», зареєстрований 28 вересня) – член ВО «Батьківщина», заступник директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної допомоги Любомльської районної ради».
Олександр Шидловський (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, електромонтер Любомльської філії Волиньобленерго.
Роман Ющук («За майбутнє», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, Любомльський міський голова.
У Нововолинську міська ТВК зареєструвала кандидатами 7 осіб. Із них 5 балотуватимуться шляхом самовисування, ще 2 – за підтримки партій. Усі кандидати – чоловіки.
Борис Бабій (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Валерій Курстак (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, приватний підприємець.
Віктор Сапожніков (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, Нововолинський міський голова.
Андрій Бадзюнь (ВО «Свобода», зареєстрований 23 вересня) – член ВО «Свобода», голова Іваничівської районної ради.
Борис Карпус («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Леонід Сапожник (самовисування, зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Ігор Новосад (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, директор приватного підприємства «НОВА АРКАДА».
У Рожищі за посаду міського голови виявили бажання поборотися 7 осіб, у тому числі 2 самовисуванці та 5 кандидатів від партій. Серед заявлених кандидатів 2 жінки та 5 чоловіків:
Орест Ласкавий («Перемога Пальчевського», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Анатолій Матвійчук (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, керуючий справами Рожищенської районної ради.
Вячеслав Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Рожищенський міський голова.
Сергій Шкода («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, голова Рожищенської районної державної адміністрації.
Інна Гайворонська («Європейська Солідарність», зареєстрована 28 вересня) – членкиня «Європейської Солідарності», самозайнята особа-адвокатка.
Антоніна Клімчук (ВО «Батьківщина», зареєстрована 28 вересня) – членкиня ВО «Батьківщина», заступниця директора сільськогосподарського приватного підприємства «Вишеньки».
Шварцкоп Валерій (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
На посаду Устилузького міського голови претендують 5 кандидатів (3 чоловіки та 2 жінки). 2 балотуються шляхом самовисування, ще 3 – від партій:
Світлана Дубицька (самовисування, зареєстрована 18 вересня) – членкиня партії «Європейська Солідарність», директорка загальноосвітньої школи у селі П’ятидні.
Роман Гук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», тимчасово не працює.
Павло Карпюк (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», голова фермерського господарства «Карпо-Агро».
Віктор Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Устилузький міський голова.
Марта Татарина (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, головна державна ревізорка інспекторка Головного управління ДПС у Волинській області.
Окрім того, за крісло міського голови Луцька змагатимуться 11 осіб. Серед них 2 жінки та 9 чоловіків, водночас 2 осіб балотується шляхом самовисування, а 9 – від партій.
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