Хто боротиметься за крісла мерів на Волині. СПИСОК КАНДИДАТІВ





Серед претендентів на посади очільників міст – 71 чоловік та 14 жінок, 35 кандидатів йдуть шляхом самовисування, натомість 50 є висуванцями від партій, про це інформує



Найбільша кількість претендентів зареєстрована у Ковелі – охочих стати міським головою тут 15, найменша ж – у Горохові, де є 4 претенденти.



Кандидатами на посаду міського голови Берестечка зареєстрували 6 осіб (3 чоловіки та 3 жінки). 4 кандидати балотуються шляхом самовисування, ще 2 – кандидують від партій.



Леонід Галабуз (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, виконувач обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».

Ігор Груздевич (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, голова селянського фермерського господарства «П’ятниця».

Надія Маселко (самовисування, зареєстрована 22 вересня) – безпартійна, сільська голова Перемильської сільської ради.

Сергій Філіпович (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, пенсіонер.

Валентина Залевська (ВО «Свобода», зареєстрована 26 вересня) – членкиня ВО «Свобода», міська голова Берестечка.

Людмила Корсун (Радикальна партія Олега Ляшка, зареєстрована 26 вересня) – членкиня Радикальної партії Олега Ляшка, директорка закладу дошкільної освіти «Ромашка» у селі Мерва.



У Володимирі-Волинському на посаду міського голови кандидуватимуть 5 осіб: 2 шляхом самовисування, а 3 – як висуванці від партій. Усі кандидати – чоловіки.



Максим Клим’юк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу постачання ТОВ «ВМК-Україна».

Ігор Пальонка («За майбутнє», зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, сільський голова Зарічанської сільської ради.

Олексій Панасюк («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрований 22 вересня) – член партії «Об’єднання «Самопоміч», підприємець.

Петро Саганюк (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, Володимир-Волинський міський голова.

Микола Юнак («Слуга народу», зареєстрований 26 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «Логістик А».



За крісло міського голови Горохова виявили бажання змагатися 4 особи (3 чоловіки та 1 жінка): 2 самовисуванці та 2 кандидати від партій.



Валерій Колібко (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Віктор Годик (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, міський голова Горохова.

Валентина Магурчак (ВО «Свобода», зареєстрована 25 вересня) – членкиня ВО «Свобода», приватна підприємиця.

Юрій Мудрак (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ «ДЕІ ЕТ ВЕРІТАС».



У Камені-Каширському міська територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови (9 чоловіків та 2 жінки). Із них 4 – самовисуванці, 7 – кандидати від партій.



Володимир Маковецький (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, сільський голова Хотешівської сільської ради.

Любов Балицька («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрована 25 вересня) – членкиня «Об’єднання «Самопоміч», начальниця відділу Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів).

Іван Вовк (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – член Аграрної партії України, тимчасово не працює.

Юрій Каденчук («Сила і Честь», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, голова благодійного фонду «Рідна».

Михайло Оліферчук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Гуто-Боровенської сільської ради.

Сергій Панасюк (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член ВО «Батьківщина», директор Камінь-Каширського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Віктор Пась («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, начальник відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської районної державної адміністрації.

Світлана Сидорук («За майбутнє», зареєстрована 25 вересня) – безпартійна, сільська голова Сошичненської територіальної громади.

Ростислав Смаль (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Піщанської сільської ради.

Юрій Соколов (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Черченської сільської ради.

Микола Шворак (Українська Народна Партія, зареєстрований 25 вересня) – член Української Народної Партії, перший заступник міського голови Каменя-Каширського.



У Ковелі зареєстрували найбільшу кількість охочих змагатися за посаду міського голови на виборах 25 жовтня – таких тут 15 осіб (14 чоловіків та 1 жінка). Із них 7 балотуються шляхом самовисування, ще 8 – висуванцями від партій.



Олександр Геч (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, відеоблогер у YouTube-каналі «Алекс333».

Анатолій Корець (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.

Володимир Пархонюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «ВКП «Каскад».

Ігор Семенюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Ігор Верчук (Українська Народна Партія, зареєстрований 24 вересня) – член Української народної партії, старший офіцер-вихователь Волинського обласного ліцею.

Олег Кіндер (ВО «Батьківщина», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Батьківщина», Ковельський міський голова.

Сергій Кошарук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», радник-консультант в асоціації «Енергоефективні міста України».

Ігор Пініс («Сила і Честь», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Сила і Честь», фізична особа-підприємець.

Юрій Поліщук (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», перший заступник голови Волинської обласної ради.

Микола Силюк (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює, спеціальний кореспондент.

Іван Смітюх (Аграрна партія України, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, директор ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат».

Олександра Ткачук (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, тимчасово не працює.

Іван Тусь (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Олег Уніга («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, фінансовий директор ТОВ «ЕНСОЛ Україна».

Ігор Чайка («За майбутнє, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, кореспондент філії Національного суспільного телебачення України Регіональна дирекція UA: Волинь.



У Ківерцях Луцького району за посаду міського голови змагатимуться 6 кандидатів. Із них 2 – самовисуванці, а ще 4 кандидують від партій. Усі кандидати – чоловіки.



Олександр Ковальчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, сільський голова Тростянецької сільської ради.

Ігор Мисковець (Народний Рух України, зареєстрований 21 вересня) – член Народного Руху України, перший заступник Ківерцівського міського голови.

Володимир Жгутов («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, Ківерцівський міський голова.

Олександр Дворак (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.

Юрій Тананайський («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Валерій Ткачук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – член «Європейської Солідарності», фізична особа-підприємець.



У Любомлі кандидують на посаду міського голови 8 осіб (7 чоловіків та 1 жінка). Із них 3 балотуються шляхом самовисування, ще 5 – від партій.



Олександр Герасимчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Оксана Гінчук (самовисування, зареєстрована 21 вересня) – безпартійна, підприємиця, салон краси «Ксена».

Олександр Дзядук («Сила і Честь», зареєстрований 28 вересня) – член партії «Сила і Честь», підприємець, приватне підприємство «Профелітбуд».

Андрій Півнюк («Європейська Солідарність», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Віталій Семенюк («Слуга народу», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Дмитро Федчишин (ВО «Батьківщина», зареєстрований 28 вересня) – член ВО «Батьківщина», заступник директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної допомоги Любомльської районної ради».

Олександр Шидловський (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, електромонтер Любомльської філії Волиньобленерго.

Роман Ющук («За майбутнє», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, Любомльський міський голова.



У Нововолинську міська ТВК зареєструвала кандидатами 7 осіб. Із них 5 балотуватимуться шляхом самовисування, ще 2 – за підтримки партій. Усі кандидати – чоловіки.



Борис Бабій (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Валерій Курстак (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, приватний підприємець.

Віктор Сапожніков (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, Нововолинський міський голова.

Андрій Бадзюнь (ВО «Свобода», зареєстрований 23 вересня) – член ВО «Свобода», голова Іваничівської районної ради.

Борис Карпус («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.

Леонід Сапожник (самовисування, зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.

Ігор Новосад (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, директор приватного підприємства «НОВА АРКАДА».



У Рожищі за посаду міського голови виявили бажання поборотися 7 осіб, у тому числі 2 самовисуванці та 5 кандидатів від партій. Серед заявлених кандидатів 2 жінки та 5 чоловіків:



Орест Ласкавий («Перемога Пальчевського», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.

Анатолій Матвійчук (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, керуючий справами Рожищенської районної ради.

Вячеслав Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Рожищенський міський голова.

Сергій Шкода («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, голова Рожищенської районної державної адміністрації.

Інна Гайворонська («Європейська Солідарність», зареєстрована 28 вересня) – членкиня «Європейської Солідарності», самозайнята особа-адвокатка.

Антоніна Клімчук (ВО «Батьківщина», зареєстрована 28 вересня) – членкиня ВО «Батьківщина», заступниця директора сільськогосподарського приватного підприємства «Вишеньки».

Шварцкоп Валерій (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.



На посаду Устилузького міського голови претендують 5 кандидатів (3 чоловіки та 2 жінки). 2 балотуються шляхом самовисування, ще 3 – від партій:



Світлана Дубицька (самовисування, зареєстрована 18 вересня) – членкиня партії «Європейська Солідарність», директорка загальноосвітньої школи у селі П’ятидні.

Роман Гук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», тимчасово не працює.

Павло Карпюк (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», голова фермерського господарства «Карпо-Агро».

Віктор Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Устилузький міський голова.

Марта Татарина (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, головна державна ревізорка інспекторка Головного управління ДПС у Волинській області.



Окрім того, за крісло міського голови Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на посади міських голів 11 міст претендують 85 кандидатів.Серед претендентів на посади очільників міст – 71 чоловік та 14 жінок, 35 кандидатів йдуть шляхом самовисування, натомість 50 є висуванцями від партій, про це інформує ОПОРА Найбільша кількість претендентів зареєстрована у Ковелі – охочих стати міським головою тут 15, найменша ж – у Горохові, де є 4 претенденти.Кандидатами на посаду міського головизареєстрували 6 осіб (3 чоловіки та 3 жінки). 4 кандидати балотуються шляхом самовисування, ще 2 – кандидують від партій.Леонід Галабуз (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, виконувач обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».Ігор Груздевич (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, голова селянського фермерського господарства «П’ятниця».Надія Маселко (самовисування, зареєстрована 22 вересня) – безпартійна, сільська голова Перемильської сільської ради.Сергій Філіпович (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, пенсіонер.Валентина Залевська (ВО «Свобода», зареєстрована 26 вересня) – членкиня ВО «Свобода», міська голова Берестечка.Людмила Корсун (Радикальна партія Олега Ляшка, зареєстрована 26 вересня) – членкиня Радикальної партії Олега Ляшка, директорка закладу дошкільної освіти «Ромашка» у селі Мерва.на посаду міського голови кандидуватимуть 5 осіб: 2 шляхом самовисування, а 3 – як висуванці від партій. Усі кандидати – чоловіки.Максим Клим’юк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу постачання ТОВ «ВМК-Україна».Ігор Пальонка («За майбутнє», зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, сільський голова Зарічанської сільської ради.Олексій Панасюк («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрований 22 вересня) – член партії «Об’єднання «Самопоміч», підприємець.Петро Саганюк (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, Володимир-Волинський міський голова.Микола Юнак («Слуга народу», зареєстрований 26 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «Логістик А».За крісло міського головивиявили бажання змагатися 4 особи (3 чоловіки та 1 жінка): 2 самовисуванці та 2 кандидати від партій.Валерій Колібко (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Віктор Годик (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, міський голова Горохова.Валентина Магурчак (ВО «Свобода», зареєстрована 25 вересня) – членкиня ВО «Свобода», приватна підприємиця.Юрій Мудрак (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ «ДЕІ ЕТ ВЕРІТАС».міська територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови (9 чоловіків та 2 жінки). Із них 4 – самовисуванці, 7 – кандидати від партій.Володимир Маковецький (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, сільський голова Хотешівської сільської ради.Любов Балицька («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрована 25 вересня) – членкиня «Об’єднання «Самопоміч», начальниця відділу Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів).Іван Вовк (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – член Аграрної партії України, тимчасово не працює.Юрій Каденчук («Сила і Честь», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, голова благодійного фонду «Рідна».Михайло Оліферчук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Гуто-Боровенської сільської ради.Сергій Панасюк (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член ВО «Батьківщина», директор Камінь-Каширського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».Віктор Пась («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, начальник відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської районної державної адміністрації.Світлана Сидорук («За майбутнє», зареєстрована 25 вересня) – безпартійна, сільська голова Сошичненської територіальної громади.Ростислав Смаль (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Піщанської сільської ради.Юрій Соколов (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Черченської сільської ради.Микола Шворак (Українська Народна Партія, зареєстрований 25 вересня) – член Української Народної Партії, перший заступник міського голови Каменя-Каширського.зареєстрували найбільшу кількість охочих змагатися за посаду міського голови на виборах 25 жовтня – таких тут 15 осіб (14 чоловіків та 1 жінка). Із них 7 балотуються шляхом самовисування, ще 8 – висуванцями від партій.Олександр Геч (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, відеоблогер у YouTube-каналі «Алекс333».Анатолій Корець (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.Володимир Пархонюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «ВКП «Каскад».Ігор Семенюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.Ігор Верчук (Українська Народна Партія, зареєстрований 24 вересня) – член Української народної партії, старший офіцер-вихователь Волинського обласного ліцею.Олег Кіндер (ВО «Батьківщина», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Батьківщина», Ковельський міський голова.Сергій Кошарук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», радник-консультант в асоціації «Енергоефективні міста України».Ігор Пініс («Сила і Честь», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Сила і Честь», фізична особа-підприємець.Юрій Поліщук (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», перший заступник голови Волинської обласної ради.Микола Силюк (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює, спеціальний кореспондент.Іван Смітюх (Аграрна партія України, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, директор ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат».Олександра Ткачук (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, тимчасово не працює.Іван Тусь (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Олег Уніга («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, фінансовий директор ТОВ «ЕНСОЛ Україна».Ігор Чайка («За майбутнє, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, кореспондент філії Національного суспільного телебачення України Регіональна дирекція UA: Волинь.Луцького району за посаду міського голови змагатимуться 6 кандидатів. Із них 2 – самовисуванці, а ще 4 кандидують від партій. Усі кандидати – чоловіки.Олександр Ковальчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, сільський голова Тростянецької сільської ради.Ігор Мисковець (Народний Рух України, зареєстрований 21 вересня) – член Народного Руху України, перший заступник Ківерцівського міського голови.Володимир Жгутов («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, Ківерцівський міський голова.Олександр Дворак (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.Юрій Тананайський («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Валерій Ткачук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – член «Європейської Солідарності», фізична особа-підприємець.кандидують на посаду міського голови 8 осіб (7 чоловіків та 1 жінка). Із них 3 балотуються шляхом самовисування, ще 5 – від партій.Олександр Герасимчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Оксана Гінчук (самовисування, зареєстрована 21 вересня) – безпартійна, підприємиця, салон краси «Ксена».Олександр Дзядук («Сила і Честь», зареєстрований 28 вересня) – член партії «Сила і Честь», підприємець, приватне підприємство «Профелітбуд».Андрій Півнюк («Європейська Солідарність», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Віталій Семенюк («Слуга народу», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Дмитро Федчишин (ВО «Батьківщина», зареєстрований 28 вересня) – член ВО «Батьківщина», заступник директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної допомоги Любомльської районної ради».Олександр Шидловський (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, електромонтер Любомльської філії Волиньобленерго.Роман Ющук («За майбутнє», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, Любомльський міський голова.міська ТВК зареєструвала кандидатами 7 осіб. Із них 5 балотуватимуться шляхом самовисування, ще 2 – за підтримки партій. Усі кандидати – чоловіки.Борис Бабій (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Валерій Курстак (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, приватний підприємець.Віктор Сапожніков (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, Нововолинський міський голова.Андрій Бадзюнь (ВО «Свобода», зареєстрований 23 вересня) – член ВО «Свобода», голова Іваничівської районної ради.Борис Карпус («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.Леонід Сапожник (самовисування, зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.Ігор Новосад (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, директор приватного підприємства «НОВА АРКАДА».за посаду міського голови виявили бажання поборотися 7 осіб, у тому числі 2 самовисуванці та 5 кандидатів від партій. Серед заявлених кандидатів 2 жінки та 5 чоловіків:Орест Ласкавий («Перемога Пальчевського», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.Анатолій Матвійчук (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, керуючий справами Рожищенської районної ради.Вячеслав Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Рожищенський міський голова.Сергій Шкода («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, голова Рожищенської районної державної адміністрації.Інна Гайворонська («Європейська Солідарність», зареєстрована 28 вересня) – членкиня «Європейської Солідарності», самозайнята особа-адвокатка.Антоніна Клімчук (ВО «Батьківщина», зареєстрована 28 вересня) – членкиня ВО «Батьківщина», заступниця директора сільськогосподарського приватного підприємства «Вишеньки».Шварцкоп Валерій (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.На посадуміського голови претендують 5 кандидатів (3 чоловіки та 2 жінки). 2 балотуються шляхом самовисування, ще 3 – від партій:Світлана Дубицька (самовисування, зареєстрована 18 вересня) – членкиня партії «Європейська Солідарність», директорка загальноосвітньої школи у селі П’ятидні.Роман Гук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», тимчасово не працює.Павло Карпюк (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», голова фермерського господарства «Карпо-Агро».Віктор Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Устилузький міський голова.Марта Татарина (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, головна державна ревізорка інспекторка Головного управління ДПС у Волинській області.Окрім того, за крісло міського голови Луцька змагатимуться 11 осіб . Серед них 2 жінки та 9 чоловіків, водночас 2 осіб балотується шляхом самовисування, а 9 – від партій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію