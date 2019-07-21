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Хто боротиметься за крісла мерів на Волині. СПИСОК КАНДИДАТІВ

Хто боротиметься за крісла мерів на Волині. СПИСОК КАНДИДАТІВ
На Волині на посади міських голів 11 міст претендують 85 кандидатів.

Серед претендентів на посади очільників міст – 71 чоловік та 14 жінок, 35 кандидатів йдуть шляхом самовисування, натомість 50 є висуванцями від партій, про це інформує ОПОРА.

Найбільша кількість претендентів зареєстрована у Ковелі – охочих стати міським головою тут 15, найменша ж – у Горохові, де є 4 претенденти.

Кандидатами на посаду міського голови Берестечка зареєстрували 6 осіб (3 чоловіки та 3 жінки). 4 кандидати балотуються шляхом самовисування, ще 2 – кандидують від партій.

Леонід Галабуз (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, виконувач обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви».
Ігор Груздевич (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, голова селянського фермерського господарства «П’ятниця».
Надія Маселко (самовисування, зареєстрована 22 вересня) – безпартійна, сільська голова Перемильської сільської ради.
Сергій Філіпович (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, пенсіонер.
Валентина Залевська (ВО «Свобода», зареєстрована 26 вересня) – членкиня ВО «Свобода», міська голова Берестечка.
Людмила Корсун (Радикальна партія Олега Ляшка, зареєстрована 26 вересня) – членкиня Радикальної партії Олега Ляшка, директорка закладу дошкільної освіти «Ромашка» у селі Мерва.

У Володимирі-Волинському на посаду міського голови кандидуватимуть 5 осіб: 2 шляхом самовисування, а 3 – як висуванці від партій. Усі кандидати – чоловіки.

Максим Клим’юк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу постачання ТОВ «ВМК-Україна».
Ігор Пальонка («За майбутнє», зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, сільський голова Зарічанської сільської ради.
Олексій Панасюк («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрований 22 вересня) – член партії «Об’єднання «Самопоміч», підприємець.
Петро Саганюк (самовисування, зареєстрований 22 вересня) – безпартійний, Володимир-Волинський міський голова.
Микола Юнак («Слуга народу», зареєстрований 26 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «Логістик А».

За крісло міського голови Горохова виявили бажання змагатися 4 особи (3 чоловіки та 1 жінка): 2 самовисуванці та 2 кандидати від партій.

Валерій Колібко (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Віктор Годик (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, міський голова Горохова.
Валентина Магурчак (ВО «Свобода», зареєстрована 25 вересня) – членкиня ВО «Свобода», приватна підприємиця.
Юрій Мудрак (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ «ДЕІ ЕТ ВЕРІТАС».

У Камені-Каширському міська територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови (9 чоловіків та 2 жінки). Із них 4 – самовисуванці, 7 – кандидати від партій.

Володимир Маковецький (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, сільський голова Хотешівської сільської ради.
Любов Балицька («Об’єднання «Самопоміч», зареєстрована 25 вересня) – членкиня «Об’єднання «Самопоміч», начальниця відділу Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів).
Іван Вовк (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – член Аграрної партії України, тимчасово не працює.
Юрій Каденчук («Сила і Честь», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, голова благодійного фонду «Рідна».
Михайло Оліферчук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Гуто-Боровенської сільської ради.
Сергій Панасюк (ВО «Батьківщина», зареєстрований 25 вересня) – член ВО «Батьківщина», директор Камінь-Каширського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Віктор Пась («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, начальник відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
Світлана Сидорук («За майбутнє», зареєстрована 25 вересня) – безпартійна, сільська голова Сошичненської територіальної громади.
Ростислав Смаль (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Піщанської сільської ради.
Юрій Соколов (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, сільський голова Черченської сільської ради.
Микола Шворак (Українська Народна Партія, зареєстрований 25 вересня) – член Української Народної Партії, перший заступник міського голови Каменя-Каширського.

У Ковелі зареєстрували найбільшу кількість охочих змагатися за посаду міського голови на виборах 25 жовтня – таких тут 15 осіб (14 чоловіків та 1 жінка). Із них 7 балотуються шляхом самовисування, ще 8 – висуванцями від партій.

Олександр Геч (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, відеоблогер у YouTube-каналі «Алекс333».
Анатолій Корець (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Володимир Пархонюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, директор ТОВ «ВКП «Каскад».
Ігор Семенюк (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, начальник відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.
Ігор Верчук (Українська Народна Партія, зареєстрований 24 вересня) – член Української народної партії, старший офіцер-вихователь Волинського обласного ліцею.
Олег Кіндер (ВО «Батьківщина», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Батьківщина», Ковельський міський голова.
Сергій Кошарук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», радник-консультант в асоціації «Енергоефективні міста України».
Ігор Пініс («Сила і Честь», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Сила і Честь», фізична особа-підприємець.
Юрій Поліщук (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», перший заступник голови Волинської обласної ради.
Микола Силюк (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює, спеціальний кореспондент.
Іван Смітюх (Аграрна партія України, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, директор ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат».
Олександра Ткачук (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, тимчасово не працює.
Іван Тусь (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Олег Уніга («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, фінансовий директор ТОВ «ЕНСОЛ Україна».
Ігор Чайка («За майбутнє, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, кореспондент філії Національного суспільного телебачення України Регіональна дирекція UA: Волинь.

У Ківерцях Луцького району за посаду міського голови змагатимуться 6 кандидатів. Із них 2 – самовисуванці, а ще 4 кандидують від партій. Усі кандидати – чоловіки.

Олександр Ковальчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, сільський голова Тростянецької сільської ради.
Ігор Мисковець (Народний Рух України, зареєстрований 21 вересня) – член Народного Руху України, перший заступник Ківерцівського міського голови.
Володимир Жгутов («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, Ківерцівський міський голова.
Олександр Дворак (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Юрій Тананайський («Слуга народу», зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Валерій Ткачук («Європейська Солідарність», зареєстрований 25 вересня) – член «Європейської Солідарності», фізична особа-підприємець.

У Любомлі кандидують на посаду міського голови 8 осіб (7 чоловіків та 1 жінка). Із них 3 балотуються шляхом самовисування, ще 5 – від партій.

Олександр Герасимчук (самовисування, зареєстрований 21 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Оксана Гінчук (самовисування, зареєстрована 21 вересня) – безпартійна, підприємиця, салон краси «Ксена».
Олександр Дзядук («Сила і Честь», зареєстрований 28 вересня) – член партії «Сила і Честь», підприємець, приватне підприємство «Профелітбуд».
Андрій Півнюк («Європейська Солідарність», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Віталій Семенюк («Слуга народу», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Дмитро Федчишин (ВО «Батьківщина», зареєстрований 28 вересня) – член ВО «Батьківщина», заступник директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної допомоги Любомльської районної ради».
Олександр Шидловський (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, електромонтер Любомльської філії Волиньобленерго.
Роман Ющук («За майбутнє», зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, Любомльський міський голова.

У Нововолинську міська ТВК зареєструвала кандидатами 7 осіб. Із них 5 балотуватимуться шляхом самовисування, ще 2 – за підтримки партій. Усі кандидати – чоловіки.

Борис Бабій (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Валерій Курстак (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, приватний підприємець.
Віктор Сапожніков (самовисування, зареєстрований 18 вересня) – безпартійний, Нововолинський міський голова.
Андрій Бадзюнь (ВО «Свобода», зареєстрований 23 вересня) – член ВО «Свобода», голова Іваничівської районної ради.
Борис Карпус («За майбутнє», зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Леонід Сапожник (самовисування, зареєстрований 23 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.
Ігор Новосад (самовисування, зареєстрований 25 вересня) – безпартійний, директор приватного підприємства «НОВА АРКАДА».

У Рожищі за посаду міського голови виявили бажання поборотися 7 осіб, у тому числі 2 самовисуванці та 5 кандидатів від партій. Серед заявлених кандидатів 2 жінки та 5 чоловіків:

Орест Ласкавий («Перемога Пальчевського», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, тимчасово не працює.
Анатолій Матвійчук (самовисування, зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, керуючий справами Рожищенської районної ради.
Вячеслав Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Рожищенський міський голова.
Сергій Шкода («Слуга народу», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, голова Рожищенської районної державної адміністрації.
Інна Гайворонська («Європейська Солідарність», зареєстрована 28 вересня) – членкиня «Європейської Солідарності», самозайнята особа-адвокатка.
Антоніна Клімчук (ВО «Батьківщина», зареєстрована 28 вересня) – членкиня ВО «Батьківщина», заступниця директора сільськогосподарського приватного підприємства «Вишеньки».
Шварцкоп Валерій (самовисування, зареєстрований 28 вересня) – безпартійний, фізична особа-підприємець.

На посаду Устилузького міського голови претендують 5 кандидатів (3 чоловіки та 2 жінки). 2 балотуються шляхом самовисування, ще 3 – від партій:

Світлана Дубицька (самовисування, зареєстрована 18 вересня) – членкиня партії «Європейська Солідарність», директорка загальноосвітньої школи у селі П’ятидні.
Роман Гук («Європейська Солідарність», зареєстрований 24 вересня) – член партії «Європейська Солідарність», тимчасово не працює.
Павло Карпюк (ВО «Свобода», зареєстрований 24 вересня) – член ВО «Свобода», голова фермерського господарства «Карпо-Агро».
Віктор Поліщук («За майбутнє», зареєстрований 24 вересня) – безпартійний, Устилузький міський голова.
Марта Татарина (самовисування, зареєстрована 24 вересня) – безпартійна, головна державна ревізорка інспекторка Головного управління ДПС у Волинській області.

Окрім того, за крісло міського голови Луцька змагатимуться 11 осіб. Серед них 2 жінки та 9 чоловіків, водночас 2 осіб балотується шляхом самовисування, а 9 – від партій.

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Теги: вибори, міські голови, Волинь, кандидати
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