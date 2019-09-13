У Чорнобильській зоні знайшли метелика розміром з пташку. ФОТО





Називається він блакитна стрічкарка (Catocala fraxini), повідомляється на сторінці заповідника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця), - пише



Блакитна стрічкарка рідко зустрічається в Україні

Зазначається, що це один із найбільших представників метеликів не тільки в Україні, але і в Європі.



Розмір його крил може сягати 45 міліметрів, а розмах у польоті – до 110 міліметрів.



В Україні цей вид занесено до Червоної книги. Як зазначили в заповіднику, після дощу метелика перенесуть на його улюблене дерево – тополю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника виявлено рідкісного в Україні метелика, розмір якого можна порівняти з невеликим птахом.Називається він блакитна стрічкарка (Catocala fraxini), повідомляється на сторінці заповідника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця), - пише Обозреватель. Блакитна стрічкарка рідко зустрічається в УкраїніЗазначається, що це один із найбільших представників метеликів не тільки в Україні, але і в Європі.Розмір його крил може сягати 45 міліметрів, а розмах у польоті – до 110 міліметрів.В Україні цей вид занесено до Червоної книги. Як зазначили в заповіднику, після дощу метелика перенесуть на його улюблене дерево – тополю.

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