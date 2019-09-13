У Чорнобильській зоні знайшли метелика розміром з пташку. ФОТО
Сьогодні, 00:15
На території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника виявлено рідкісного в Україні метелика, розмір якого можна порівняти з невеликим птахом.
Називається він блакитна стрічкарка (Catocala fraxini), повідомляється на сторінці заповідника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця), - пише Обозреватель.
Блакитна стрічкарка рідко зустрічається в Україні
Зазначається, що це один із найбільших представників метеликів не тільки в Україні, але і в Європі.
Розмір його крил може сягати 45 міліметрів, а розмах у польоті – до 110 міліметрів.
В Україні цей вид занесено до Червоної книги. Як зазначили в заповіднику, після дощу метелика перенесуть на його улюблене дерево – тополю.
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Називається він блакитна стрічкарка (Catocala fraxini), повідомляється на сторінці заповідника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця), - пише Обозреватель.
Блакитна стрічкарка рідко зустрічається в Україні
Зазначається, що це один із найбільших представників метеликів не тільки в Україні, але і в Європі.
Розмір його крил може сягати 45 міліметрів, а розмах у польоті – до 110 міліметрів.
В Україні цей вид занесено до Червоної книги. Як зазначили в заповіднику, після дощу метелика перенесуть на його улюблене дерево – тополю.
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