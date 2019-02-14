Не працюватимуть банкомати, термінали, онлайн-сервіс та картки: «ПриватБанк» вночі зупинить роботу всіх сервісів





Як зазначила



Банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват 24 для фізичних осіб і Приват 24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.



"Як завжди, банк проведе їх у ніч з суботи на неділю, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають. А команда з більш ніж 100 фахівців банку за одну ніч не тільки перезавантажить процесинг, а й налаштує ефективну роботу всіх пов’язаних з операціями по карткам систем і сервісів банку", – йдеться у повідомленні.



За даними пресслужби банку, щороку навантаження на процесинг, тобто кількість операцій клієнтів з картками, зростає на 20%. На початку 2020 року процесинговий центр «ПриватБанку» поставив новий національний рекорд – обробляючи понад 1000 операцій клієнтів в секунду до 60 000 транзакцій щохвилини.

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