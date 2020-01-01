Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Володимир-Волинський район
9:00-17:00. с. Самотишшя, бригада ТзОВ «П,ятидні».
Горохівський район
9:00-17:00. с. Печихвости. С. Старики, Перемиль, Богунівка, Гумнище, Липа , Новостав част, Берестечко- частково.
Іваничівський район
9:30-16:30. БК, ФАП, Магазин, с. Біличі.
10:00-13:00. ФАП, БК, м-н ФОП Шелест, с. Старосілля вул. Л.Українки.
13:00-17:00. с. Старосілля вул. Л. Українки.
10:00-17:00. с. Радовичі вул. Володимирська.
Камінь-Каширський район
09:00-17:00. Відсутні, М К-каширський .Вул.Олега Кошового, провул. Олега Кошового, Вул. Щорса, Вучетича
09:00-17:00, відсутні, с. Підріччя.
14.00-16:00. ПП Какалюк, М.К-Каширський вул. Воля. Нова, Воля, Шабліовського. 1Грудня, Дорошенка. Окружна, Зелена, Островського, Східна, село Олексіївка.
Ківерцівський район
10:00-11:00. Олицька ВД ПрАТ «Волиньобленерго», смт. Олика вул. І.Франка,
вул. Довженка.
9:00-16:00, с. Дідичі
вул. Л.Українки,
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд 7-25
вул. Польова, буд. 7-25
9:00-17:00. ДП «Ківерцівське лісове господарство», с. Звірів
вул. Київська, 61-103, ФОП Петровчук В.М. – пилорама
ПП "Агрозапчастини" – пункт, с. Дідичі
вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50.
вул. Робітнича, буд. 1-7.
вул. Молодіжна
с. Сильне – школа, с/ рада, медпункт, АТС, церква
ФОП Смірнов С.А. - магазин
с. Сильне
вул. Шкільна,
вул. Л. Українки.
Ковельський район
9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Ковельське П-во вет.медицини
Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Приватне мале підприємство"Квант"
Голобська селищна рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Калина"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Сільськогосподарське ТзОВ "Поповичі"
Свято-Євстафіївська
релігійна громада УПЦ с. Поповичі
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Кузьмін П.В.
смт. Голоби, с. Поповичі, с. Калиновник
«Сільце №74»
ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Чих В.Я
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Релігійна громада ХВЄп'ятидесятників с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Польчук П.А
ТзОВ"Західні лісові ресурси"
ФОП Боймиструк Б.Г
Державне підприємство "Ковельське лісове
господарство"
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М
ФОП Топоровський О.Є
Сільськогосподарське ТзОВ "Вежа"
Селянське (Фермерське) господарство "Весна"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
ФОП Філіпчук В.В
ФОП Киденько О.М
Свято-Успенська громада Української православної церкви
Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка православна церква с.Угли
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря"
ФО Максимчук І.І
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М
ФОП Польчук А.Ф
Релігійна громада"Живоносне джерело" Української православної церкви с.Рудка Миринська
с.Підріжжя
с.Кашівка
с.Сільце
м.Ковель
с.Арсеновичі
с.Угли
с.Велицьк
с.Кухарі
місто Луцьк
09.00-17.00. Ветлікарня
ПП «Візнюк»
Автомийка
ТзОВ «Балкон Україна»
Луцька Райспілка
Ж/К «Еталон», вул. Симиренко
вул. Качалова
вул. Стефаника
вул. Старицького
вул. Ковельська
вул. Надозерна
вул. Поштова
вул. Затишна
вул. Княжна
вул. Шкільна
вул. Слов’янська
вул. Чернишевського, 1-20
вул. Кічкарівська, 61-73
вул. Ковельська, 146-148
13.30-17.00. М-н «Наш-край»
Спорткомплекс «Стріла»
Салон краси «Мілена», вул. Станіславського 50 вв-2
вул. Д.Народів 13,15,13а, вв-2
Луцький район
10:00-17:00. ФАП с, Підгайці, Дитячий садок, ФОП Чигрин Василь Миколайович, ФОП Грушовець Надія Миколаївна, с. Підгайці вул. Шкільна, Симеренка.
09:30-17:00. ФОП Кашуба Валерій Володимирович, ФОП Заінчковська Галина Михайлівна, Милушівське споживче товариство, Буд. культури, с. Сирники вул. Комка, 1-27 (непарні), Сарнівська, 2-12 (парні), Ковельська, 59-81 (непарні), Комка, 2-28 (парні), Сарнівська, 14-32 (парні), с. Сирники вул. Комка, 29-36, Ковельська, 35-57, Набережна, Бригадна, 1-18, Берегова.
Любомльський та Шацький райони
8:00-17:00. СВК «Зоря», с. Підгородно
с.Світязь, Реліг. громада християн віри Євангел. П’ятидисятник.
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с. Новоугрузьке, с. Новогрузька
Машівське сільське споживче товариство
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів, с. Миловань.
Любешівський район
10:00-17:00. с. Залізниця вул. Молодіжна, Сортодільниця, ПрАТ «МТС Україна», с. Седлище вул. Вільхівка,
вул. Ранкова, вул. 8 Березня, ФАП. с. Проходи, вул. Молодіжна, Гайова, Садова, Л. Українки
с. В’язівне вул. Кльоцівська, Залісячи
місто Нововолинськ
9:00-17:00. м. Нововолинськ автостоянка Колос, бар Мередіан, магазин №21, м. Нововолинськ вул. О.Пчілки 4, 12-24, Маяковського 27,29, м. Нововолинськ автоколона №2, СУ «ПСЖ», АЗС АТП, ПП Шпур.
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (тракторна бригада), с. Рудка-Козинська, вул. Центральна, с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Шкільна, с. Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул.Жовтнева, Миру, с. Тихотин (бригада), с. Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище), с. Березолуки, вул. Шевченка, 1а, с. Пожарки (повністю), с. Пожарки (повністю), с. Кроватка артсвердловина.
Старовижівський район
10:00-16:00. ПП Чапко, с. Буцинь вул Федорова, 8-го Березня.
10:00-17:00. ПП Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Яцунік, Гапіч, Зорян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорин,Б/В Срібниця, ВАТ «Київстар», МТС ,Терцентр, Школа, Дитсадок,ОТГ Дубечно, Любохини, Кримне., С. Мокре вул Незалежності,
с Кримне, Любохини повністю.
Турійський район
11:00-14:00. с. Городилець.
10:00-16:30. Школа, школа-столова, школа-майстерня, с. Н.Двір, вул. Центральна.
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Володимир-Волинський район
9:00-17:00. с. Самотишшя, бригада ТзОВ «П,ятидні».
Горохівський район
9:00-17:00. с. Печихвости. С. Старики, Перемиль, Богунівка, Гумнище, Липа , Новостав част, Берестечко- частково.
Іваничівський район
9:30-16:30. БК, ФАП, Магазин, с. Біличі.
10:00-13:00. ФАП, БК, м-н ФОП Шелест, с. Старосілля вул. Л.Українки.
13:00-17:00. с. Старосілля вул. Л. Українки.
10:00-17:00. с. Радовичі вул. Володимирська.
Камінь-Каширський район
09:00-17:00. Відсутні, М К-каширський .Вул.Олега Кошового, провул. Олега Кошового, Вул. Щорса, Вучетича
09:00-17:00, відсутні, с. Підріччя.
14.00-16:00. ПП Какалюк, М.К-Каширський вул. Воля. Нова, Воля, Шабліовського. 1Грудня, Дорошенка. Окружна, Зелена, Островського, Східна, село Олексіївка.
Ківерцівський район
10:00-11:00. Олицька ВД ПрАТ «Волиньобленерго», смт. Олика вул. І.Франка,
вул. Довженка.
9:00-16:00, с. Дідичі
вул. Л.Українки,
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд 7-25
вул. Польова, буд. 7-25
9:00-17:00. ДП «Ківерцівське лісове господарство», с. Звірів
вул. Київська, 61-103, ФОП Петровчук В.М. – пилорама
ПП "Агрозапчастини" – пункт, с. Дідичі
вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50.
вул. Робітнича, буд. 1-7.
вул. Молодіжна
с. Сильне – школа, с/ рада, медпункт, АТС, церква
ФОП Смірнов С.А. - магазин
с. Сильне
вул. Шкільна,
вул. Л. Українки.
Ковельський район
9:00-17:00
СВК"Вікторія"
Ковельське П-во вет.медицини
Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Приватне мале підприємство"Квант"
Голобська селищна рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Калина"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Сільськогосподарське ТзОВ "Поповичі"
Свято-Євстафіївська
релігійна громада УПЦ с. Поповичі
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Кузьмін П.В.
смт. Голоби, с. Поповичі, с. Калиновник
«Сільце №74»
ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Чих В.Я
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Релігійна громада ХВЄп'ятидесятників с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Польчук П.А
ТзОВ"Західні лісові ресурси"
ФОП Боймиструк Б.Г
Державне підприємство "Ковельське лісове
господарство"
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М
ФОП Топоровський О.Є
Сільськогосподарське ТзОВ "Вежа"
Селянське (Фермерське) господарство "Весна"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
ФОП Філіпчук В.В
ФОП Киденько О.М
Свято-Успенська громада Української православної церкви
Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка православна церква с.Угли
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря"
ФО Максимчук І.І
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М
ФОП Польчук А.Ф
Релігійна громада"Живоносне джерело" Української православної церкви с.Рудка Миринська
с.Підріжжя
с.Кашівка
с.Сільце
м.Ковель
с.Арсеновичі
с.Угли
с.Велицьк
с.Кухарі
місто Луцьк
09.00-17.00. Ветлікарня
ПП «Візнюк»
Автомийка
ТзОВ «Балкон Україна»
Луцька Райспілка
Ж/К «Еталон», вул. Симиренко
вул. Качалова
вул. Стефаника
вул. Старицького
вул. Ковельська
вул. Надозерна
вул. Поштова
вул. Затишна
вул. Княжна
вул. Шкільна
вул. Слов’янська
вул. Чернишевського, 1-20
вул. Кічкарівська, 61-73
вул. Ковельська, 146-148
13.30-17.00. М-н «Наш-край»
Спорткомплекс «Стріла»
Салон краси «Мілена», вул. Станіславського 50 вв-2
вул. Д.Народів 13,15,13а, вв-2
Луцький район
10:00-17:00. ФАП с, Підгайці, Дитячий садок, ФОП Чигрин Василь Миколайович, ФОП Грушовець Надія Миколаївна, с. Підгайці вул. Шкільна, Симеренка.
09:30-17:00. ФОП Кашуба Валерій Володимирович, ФОП Заінчковська Галина Михайлівна, Милушівське споживче товариство, Буд. культури, с. Сирники вул. Комка, 1-27 (непарні), Сарнівська, 2-12 (парні), Ковельська, 59-81 (непарні), Комка, 2-28 (парні), Сарнівська, 14-32 (парні), с. Сирники вул. Комка, 29-36, Ковельська, 35-57, Набережна, Бригадна, 1-18, Берегова.
Любомльський та Шацький райони
8:00-17:00. СВК «Зоря», с. Підгородно
с.Світязь, Реліг. громада християн віри Євангел. П’ятидисятник.
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с. Новоугрузьке, с. Новогрузька
Машівське сільське споживче товариство
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів, с. Миловань.
Любешівський район
10:00-17:00. с. Залізниця вул. Молодіжна, Сортодільниця, ПрАТ «МТС Україна», с. Седлище вул. Вільхівка,
вул. Ранкова, вул. 8 Березня, ФАП. с. Проходи, вул. Молодіжна, Гайова, Садова, Л. Українки
с. В’язівне вул. Кльоцівська, Залісячи
місто Нововолинськ
9:00-17:00. м. Нововолинськ автостоянка Колос, бар Мередіан, магазин №21, м. Нововолинськ вул. О.Пчілки 4, 12-24, Маяковського 27,29, м. Нововолинськ автоколона №2, СУ «ПСЖ», АЗС АТП, ПП Шпур.
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (тракторна бригада), с. Рудка-Козинська, вул. Центральна, с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Шкільна, с. Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул.Жовтнева, Миру, с. Тихотин (бригада), с. Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище), с. Березолуки, вул. Шевченка, 1а, с. Пожарки (повністю), с. Пожарки (повністю), с. Кроватка артсвердловина.
Старовижівський район
10:00-16:00. ПП Чапко, с. Буцинь вул Федорова, 8-го Березня.
10:00-17:00. ПП Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Яцунік, Гапіч, Зорян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорин,Б/В Срібниця, ВАТ «Київстар», МТС ,Терцентр, Школа, Дитсадок,ОТГ Дубечно, Любохини, Кримне., С. Мокре вул Незалежності,
с Кримне, Любохини повністю.
Турійський район
11:00-14:00. с. Городилець.
10:00-16:30. Школа, школа-столова, школа-майстерня, с. Н.Двір, вул. Центральна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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