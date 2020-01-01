Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 жовтня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Володимир-Волинський район



9:00-17:00. с. Самотишшя, бригада ТзОВ «П,ятидні».



Горохівський район



9:00-17:00. с. Печихвости. С. Старики, Перемиль, Богунівка, Гумнище, Липа , Новостав част, Берестечко- частково.



Іваничівський район



9:30-16:30. БК, ФАП, Магазин, с. Біличі.



10:00-13:00. ФАП, БК, м-н ФОП Шелест, с. Старосілля вул. Л.Українки.



13:00-17:00. с. Старосілля вул. Л. Українки.



10:00-17:00. с. Радовичі вул. Володимирська.



Камінь-Каширський район



09:00-17:00. Відсутні, М К-каширський .Вул.Олега Кошового, провул. Олега Кошового, Вул. Щорса, Вучетича



09:00-17:00, відсутні, с. Підріччя.



14.00-16:00. ПП Какалюк, М.К-Каширський вул. Воля. Нова, Воля, Шабліовського. 1Грудня, Дорошенка. Окружна, Зелена, Островського, Східна, село Олексіївка.



Ківерцівський район



10:00-11:00. Олицька ВД ПрАТ «Волиньобленерго», смт. Олика вул. І.Франка,

вул. Довженка.

9:00-16:00, с. Дідичі

вул. Л.Українки,

вул. Чехова, буд. 3-9,11,13

вул. Миру, буд. 34-48,42а

вул. Польова, буд 7-25

вул. Польова, буд. 7-25



9:00-17:00. ДП «Ківерцівське лісове господарство», с. Звірів

вул. Київська, 61-103, ФОП Петровчук В.М. – пилорама

ПП "Агрозапчастини" – пункт, с. Дідичі

вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50.

вул. Робітнича, буд. 1-7.

вул. Молодіжна

с. Сильне – школа, с/ рада, медпункт, АТС, церква

ФОП Смірнов С.А. - магазин

с. Сильне

вул. Шкільна,

вул. Л. Українки.



Ковельський район



9:00-17:00

СВК"Вікторія"

Ковельське П-во вет.медицини

Голобська селищна рада

Гуманітарний відділ виконавчого комітету

Голобської селищної ради

Приватне мале підприємство"Квант"

Голобська селищна рада

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ

СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"

Сільськогосподарський виробничий кооператив

"Калина"

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

Волинська філія

Сільськогосподарське ТзОВ "Поповичі"

Свято-Євстафіївська

релігійна громада УПЦ с. Поповичі

ТзОВ "В.Прометей"

ФОП Кузьмін П.В.

смт. Голоби, с. Поповичі, с. Калиновник

«Сільце №74»

ТзОВ «ТПК-2013»

Велицька сільська рада

Голобське споживче товариство

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

ФОП Чих В.Я

ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Релігійна громада ХВЄп'ятидесятників с.Підріжжя

Повурське споживче товариство

Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя

ФОП Польчук П.А

ТзОВ"Західні лісові ресурси"

ФОП Боймиструк Б.Г

Державне підприємство "Ковельське лісове

господарство"

Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка

ФОП Кирилюк В.М

ФОП Топоровський О.Є

Сільськогосподарське ТзОВ "Вежа"

Селянське (Фермерське) господарство "Весна"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ

УКРАЇНА"

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

Волинська філія

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

Св'ято-Дмитрівська громада Української

православної церкви с.Підліси

ФОП Киденько О.М

Ковельська районна державна лікарня

ветеринарної медицини

ФОП Філіпчук В.В

ФОП Киденько О.М

Свято-Успенська громада Української православної церкви

Свято-Хресто-Воздвиженсь

ка православна церква с.Угли

Селянське (фермерське) господарство "Колос"

Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря"

ФО Максимчук І.І

Св'ято - Різдво - Богородична громада

УПЦ с. Велицьк

ФОП Киденько О.М

ФОП Польчук А.Ф

Релігійна громада"Живоносне джерело" Української православної церкви с.Рудка Миринська

с.Підріжжя

с.Кашівка

с.Сільце

м.Ковель

с.Арсеновичі

с.Угли

с.Велицьк

с.Кухарі



місто Луцьк



09.00-17.00. Ветлікарня

ПП «Візнюк»

Автомийка

ТзОВ «Балкон Україна»

Луцька Райспілка

Ж/К «Еталон», вул. Симиренко

вул. Качалова

вул. Стефаника

вул. Старицького

вул. Ковельська

вул. Надозерна

вул. Поштова

вул. Затишна

вул. Княжна

вул. Шкільна

вул. Слов’янська

вул. Чернишевського, 1-20

вул. Кічкарівська, 61-73

вул. Ковельська, 146-148



13.30-17.00. М-н «Наш-край»

Спорткомплекс «Стріла»

Салон краси «Мілена», вул. Станіславського 50 вв-2

вул. Д.Народів 13,15,13а, вв-2



Луцький район



10:00-17:00. ФАП с, Підгайці, Дитячий садок, ФОП Чигрин Василь Миколайович, ФОП Грушовець Надія Миколаївна, с. Підгайці вул. Шкільна, Симеренка.



09:30-17:00. ФОП Кашуба Валерій Володимирович, ФОП Заінчковська Галина Михайлівна, Милушівське споживче товариство, Буд. культури, с. Сирники вул. Комка, 1-27 (непарні), Сарнівська, 2-12 (парні), Ковельська, 59-81 (непарні), Комка, 2-28 (парні), Сарнівська, 14-32 (парні), с. Сирники вул. Комка, 29-36, Ковельська, 35-57, Набережна, Бригадна, 1-18, Берегова.



Любомльський та Шацький райони



8:00-17:00. СВК «Зоря», с. Підгородно

с.Світязь, Реліг. громада християн віри Євангел. П’ятидисятник.

КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів

Клуб с. Новоугрузьке, с. Новогрузька

Машівське сільське споживче товариство

КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів, с. Миловань.



Любешівський район



10:00-17:00. с. Залізниця вул. Молодіжна, Сортодільниця, ПрАТ «МТС Україна», с. Седлище вул. Вільхівка,

вул. Ранкова, вул. 8 Березня, ФАП. с. Проходи, вул. Молодіжна, Гайова, Садова, Л. Українки

с. В’язівне вул. Кльоцівська, Залісячи



місто Нововолинськ



9:00-17:00. м. Нововолинськ автостоянка Колос, бар Мередіан, магазин №21, м. Нововолинськ вул. О.Пчілки 4, 12-24, Маяковського 27,29, м. Нововолинськ автоколона №2, СУ «ПСЖ», АЗС АТП, ПП Шпур.



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (тракторна бригада), с. Рудка-Козинська, вул. Центральна, с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Шкільна, с. Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул.Жовтнева, Миру, с. Тихотин (бригада), с. Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище), с. Березолуки, вул. Шевченка, 1а, с. Пожарки (повністю), с. Пожарки (повністю), с. Кроватка артсвердловина.



Старовижівський район



10:00-16:00. ПП Чапко, с. Буцинь вул Федорова, 8-го Березня.



10:00-17:00. ПП Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Яцунік, Гапіч, Зорян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорин,Б/В Срібниця, ВАТ «Київстар», МТС ,Терцентр, Школа, Дитсадок,ОТГ Дубечно, Любохини, Кримне., С. Мокре вул Незалежності,

с Кримне, Любохини повністю.



Турійський район



11:00-14:00. с. Городилець.



10:00-16:30. Школа, школа-столова, школа-майстерня, с. Н.Двір, вул. Центральна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».9:00-17:00. с. Самотишшя, бригада ТзОВ «П,ятидні».9:00-17:00. с. Печихвости. С. Старики, Перемиль, Богунівка, Гумнище, Липа , Новостав част, Берестечко- частково.9:30-16:30. БК, ФАП, Магазин, с. Біличі.10:00-13:00. ФАП, БК, м-н ФОП Шелест, с. Старосілля вул. Л.Українки.13:00-17:00. с. Старосілля вул. Л. Українки.10:00-17:00. с. Радовичі вул. Володимирська.09:00-17:00. Відсутні, М К-каширський .Вул.Олега Кошового, провул. Олега Кошового, Вул. Щорса, Вучетича09:00-17:00, відсутні, с. Підріччя.14.00-16:00. ПП Какалюк, М.К-Каширський вул. Воля. Нова, Воля, Шабліовського. 1Грудня, Дорошенка. Окружна, Зелена, Островського, Східна, село Олексіївка.10:00-11:00. Олицька ВД ПрАТ «Волиньобленерго», смт. Олика вул. І.Франка,вул. Довженка.9:00-16:00, с. Дідичівул. Л.Українки,вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд 7-25вул. Польова, буд. 7-259:00-17:00. ДП «Ківерцівське лісове господарство», с. Звіріввул. Київська, 61-103, ФОП Петровчук В.М. – пилорамаПП "Агрозапчастини" – пункт, с. Дідичівул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50.вул. Робітнича, буд. 1-7.вул. Молодіжнас. Сильне – школа, с/ рада, медпункт, АТС, церкваФОП Смірнов С.А. - магазинс. Сильневул. Шкільна,вул. Л. Українки.9:00-17:00СВК"Вікторія"Ковельське П-во вет.медициниГолобська селищна радаГуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиПриватне мале підприємство"Квант"Голобська селищна радаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Сільськогосподарський виробничий кооператив"Калина"Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяСільськогосподарське ТзОВ "Поповичі"Свято-Євстафіївськарелігійна громада УПЦ с. ПоповичіТзОВ "В.Прометей"ФОП Кузьмін П.В.смт. Голоби, с. Поповичі, с. Калиновник«Сільце №74»ТзОВ «ТПК-2013»Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКомунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМОВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Чих В.ЯВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИРелігійна громада ХВЄп'ятидесятників с.ПідріжжяПовурське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Польчук П.АТзОВ"Західні лісові ресурси"ФОП Боймиструк Б.ГДержавне підприємство "Ковельське лісовегосподарство"Св'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.МФОП Топоровський О.ЄСільськогосподарське ТзОВ "Вежа"Селянське (Фермерське) господарство "Весна"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФУКРАЇНА"Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Св'ято-Дмитрівська громада Українськоїправославної церкви с.ПідлісиФОП Киденько О.МКовельська районна державна лікарняветеринарної медициниФОП Філіпчук В.ВФОП Киденько О.МСвято-Успенська громада Української православної церквиСвято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.УглиСелянське (фермерське) господарство "Колос"Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря"ФО Максимчук І.ІСв'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькФОП Киденько О.МФОП Польчук А.ФРелігійна громада"Живоносне джерело" Української православної церкви с.Рудка Миринськас.Підріжжяс.Кашівкас.Сільцем.Ковельс.Арсеновичіс.Углис.Велицькс.Кухарі09.00-17.00. ВетлікарняПП «Візнюк»АвтомийкаТзОВ «Балкон Україна»Луцька РайспілкаЖ/К «Еталон», вул. Симиренковул. Качаловавул. Стефаникавул. Старицькоговул. Ковельськавул. Надозернавул. Поштовавул. Затишнавул. Княжнавул. Шкільнавул. Слов’янськавул. Чернишевського, 1-20вул. Кічкарівська, 61-73вул. Ковельська, 146-14813.30-17.00. М-н «Наш-край»Спорткомплекс «Стріла»Салон краси «Мілена», вул. Станіславського 50 вв-2вул. Д.Народів 13,15,13а, вв-210:00-17:00. ФАП с, Підгайці, Дитячий садок, ФОП Чигрин Василь Миколайович, ФОП Грушовець Надія Миколаївна, с. Підгайці вул. Шкільна, Симеренка.09:30-17:00. ФОП Кашуба Валерій Володимирович, ФОП Заінчковська Галина Михайлівна, Милушівське споживче товариство, Буд. культури, с. Сирники вул. Комка, 1-27 (непарні), Сарнівська, 2-12 (парні), Ковельська, 59-81 (непарні), Комка, 2-28 (парні), Сарнівська, 14-32 (парні), с. Сирники вул. Комка, 29-36, Ковельська, 35-57, Набережна, Бригадна, 1-18, Берегова.8:00-17:00. СВК «Зоря», с. Підгороднос.Світязь, Реліг. громада християн віри Євангел. П’ятидисятник.КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с. Новоугрузьке, с. НовогрузькаМашівське сільське споживче товариствоКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів, с. Миловань.10:00-17:00. с. Залізниця вул. Молодіжна, Сортодільниця, ПрАТ «МТС Україна», с. Седлище вул. Вільхівка,вул. Ранкова, вул. 8 Березня, ФАП. с. Проходи, вул. Молодіжна, Гайова, Садова, Л. Українкис. В’язівне вул. Кльоцівська, Залісячи9:00-17:00. м. Нововолинськ автостоянка Колос, бар Мередіан, магазин №21, м. Нововолинськ вул. О.Пчілки 4, 12-24, Маяковського 27,29, м. Нововолинськ автоколона №2, СУ «ПСЖ», АЗС АТП, ПП Шпур.9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (тракторна бригада), с. Рудка-Козинська, вул. Центральна, с. Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Шкільна, с. Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с. Козин, вул.Жовтнева, Миру, с. Тихотин (бригада), с. Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище), с. Березолуки, вул. Шевченка, 1а, с. Пожарки (повністю), с. Пожарки (повністю), с. Кроватка артсвердловина.10:00-16:00. ПП Чапко, с. Буцинь вул Федорова, 8-го Березня.10:00-17:00. ПП Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Яцунік, Гапіч, Зорян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорин,Б/В Срібниця, ВАТ «Київстар», МТС ,Терцентр, Школа, Дитсадок,ОТГ Дубечно, Любохини, Кримне., С. Мокре вул Незалежності,с Кримне, Любохини повністю.11:00-14:00. с. Городилець.10:00-16:30. Школа, школа-столова, школа-майстерня, с. Н.Двір, вул. Центральна.

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