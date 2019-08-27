У центрі Луцька знайшли тіло молодого чоловіка





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 3 години ночі у сквері на проспекті Волі, 7, біля дитячої поліклініки, троє нетверезих молодиків, двоє з яких неповнолітні, виявили тіло чоловіка.



На місце події один зі свідків викликав швидку. Як з’ясувалося згодом, чоловіку – 30 років.



«Коли ми його помітили – обличчя було білим, хоча відчувався пульс на руці і шиї, та він вже не дихав», – розповів один із молодиків.



Медики, які прибули на місце, констатували смерть молодого чоловіка і викликали поліцію та слідчо-оперативну групу.



Поліція, допитавши на місці свідків, забрала їх до міськвідділу для написання пояснення.



Наразі проводяться слідчі дії. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє молодиків виявили у дворі на проспекті Волі в Луцьку тіло чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 3 години ночі у сквері на проспекті Волі, 7, біля дитячої поліклініки, троє нетверезих молодиків, двоє з яких неповнолітні, виявили тіло чоловіка.На місце події один зі свідків викликав швидку. Як з’ясувалося згодом, чоловіку – 30 років.«Коли ми його помітили – обличчя було білим, хоча відчувався пульс на руці і шиї, та він вже не дихав», – розповів один із молодиків.Медики, які прибули на місце, констатували смерть молодого чоловіка і викликали поліцію та слідчо-оперативну групу.Поліція, допитавши на місці свідків, забрала їх до міськвідділу для написання пояснення.Наразі проводяться слідчі дії. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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