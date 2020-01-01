ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання

Волинський національний університет імені Лесі Українки переходить на дистанційну форму навчання.Про цеповідомили у відділі зв'язків з громадськістю вишу.Таке рішення сьогодні, 13 жовтня, прийняв ректорат Лесиного вишу.Відповідно до листа Міністерства освіти та науки №1/9-576 від 12 жовтня, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки запровадять дистанційне навчання. У дистанційному режимі заняття триватимуть з 15 жовтня до 15 листопада згідно із затвердженим розкладом.Зазначимо, наразі відомо про інфікування коронавірусом студентів та працівників вишу на трьох факультетах: на факультеті філології та журналістики, на факультетіта на факультеті. У зв'язку з цим на двох останніх факультетах ввели карантин.