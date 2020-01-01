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ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання

ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Волинський національний університет імені Лесі Українки переходить на дистанційну форму навчання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі зв'язків з громадськістю вишу.

Таке рішення сьогодні, 13 жовтня, прийняв ректорат Лесиного вишу.

Відповідно до листа Міністерства освіти та науки №1/9-576 від 12 жовтня, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки запровадять дистанційне навчання. У дистанційному режимі заняття триватимуть з 15 жовтня до 15 листопада згідно із затвердженим розкладом.

Зазначимо, наразі відомо про інфікування коронавірусом студентів та працівників вишу на трьох факультетах: на факультеті філології та журналістики, на факультеті міжнародних відносин та на факультеті іноземної філології. У зв'язку з цим на двох останніх факультетах ввели карантин.

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Теги: дистанційне навчання, ВНУ імені Лесі Українки
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