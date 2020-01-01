ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:51
Волинський національний університет імені Лесі Українки переходить на дистанційну форму навчання.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі зв'язків з громадськістю вишу.
Таке рішення сьогодні, 13 жовтня, прийняв ректорат Лесиного вишу.
Відповідно до листа Міністерства освіти та науки №1/9-576 від 12 жовтня, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки запровадять дистанційне навчання. У дистанційному режимі заняття триватимуть з 15 жовтня до 15 листопада згідно із затвердженим розкладом.
Зазначимо, наразі відомо про інфікування коронавірусом студентів та працівників вишу на трьох факультетах: на факультеті філології та журналістики, на факультеті міжнародних відносин та на факультеті іноземної філології. У зв'язку з цим на двох останніх факультетах ввели карантин.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі зв'язків з громадськістю вишу.
Таке рішення сьогодні, 13 жовтня, прийняв ректорат Лесиного вишу.
Відповідно до листа Міністерства освіти та науки №1/9-576 від 12 жовтня, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки запровадять дистанційне навчання. У дистанційному режимі заняття триватимуть з 15 жовтня до 15 листопада згідно із затвердженим розкладом.
Зазначимо, наразі відомо про інфікування коронавірусом студентів та працівників вишу на трьох факультетах: на факультеті філології та журналістики, на факультеті міжнародних відносин та на факультеті іноземної філології. У зв'язку з цим на двох останніх факультетах ввели карантин.
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