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У селі поблизу Луцька збудують духовно-національний центр. ФОТО

У селі поблизу Луцька збудують духовно-національний центр. ФОТО
Біля храму Покрови Пресвятої Богородиці в селі Княгининок Луцького районного деканату на престольне свято парафії відслужили молебень на початок будівництва духовно-національного центру.

Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Разом з архієреєм правили настоятель громади протоієрей Михайло Бучак, інше місцеве духовенство. Відбулося й закладання капсули в підмурівок, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Як розповів о. Михайло, у духовно-національному центрі діятиме недільна школа, спортзал, молодіжне кафе. Цей осередок займатиметься морально-патріотичним вихованням, про яке часто забувають у школі.

Після молитви на території храму священники відправили молебень за
захисників України біля пам’ятного знака «Полеглим синам України», що в центрі села.

Разом з усіма молилися, зокрема, голова обласної ради Ірина Вахович, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, інші представники влади та громадськості.

У селі поблизу Луцька збудують духовно-національний центр. ФОТО
У селі поблизу Луцька збудують духовно-національний центр. ФОТО
У селі поблизу Луцька збудують духовно-національний центр. ФОТО

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Теги: Княгининок, будівництво, духовно-національний центр
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