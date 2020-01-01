У селі поблизу Луцька збудують духовно-національний центр. ФОТО





Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Разом з архієреєм правили настоятель громади протоієрей Михайло Бучак, інше місцеве духовенство. Відбулося й закладання капсули в підмурівок,



Як розповів о. Михайло, у духовно-національному центрі діятиме недільна школа, спортзал, молодіжне кафе. Цей осередок займатиметься морально-патріотичним вихованням, про яке часто забувають у школі.



Після молитви на території храму священники відправили молебень за

захисників України біля пам’ятного знака «Полеглим синам України», що в центрі села.



Разом з усіма молилися, зокрема, голова обласної ради Ірина Вахович, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, інші представники влади та громадськості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля храму Покрови Пресвятої Богородиці в селі Княгининок Луцького районного деканату на престольне свято парафії відслужили молебень на початок будівництва духовно-національного центру.Його очолив митрополит Луцький і ВолинськийРазом з архієреєм правили настоятель громади протоієрей, інше місцеве духовенство. Відбулося й закладання капсули в підмурівок, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.Як розповів о., у духовно-національному центрі діятиме недільна школа, спортзал, молодіжне кафе. Цей осередок займатиметься морально-патріотичним вихованням, про яке часто забувають у школі.Після молитви на території храму священники відправили молебень зазахисників України біля пам’ятного знака «Полеглим синам України», що в центрі села.Разом з усіма молилися, зокрема, голова обласної ради Ірина Вахович, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, інші представники влади та громадськості.

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