У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство





Як повідомляє



Зазначається, що він прилетів до Польщі літаком з Одеси. Під час паспортного контролю виявилося, що на нього видали європейський ордер на арешт. Українця розшукують у Чехії за вбивство з особливою жорстокістю.



Справу передали до окружного суду у Варшаві. Там і вирішуватимуть подальшу долю затриманого. Поки що його взяли під варту на 7 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники затримали українця, якого розшукував Інтерпол.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, співробітники прикордонної служби затримали чоловіка в аеропорту Варшава-Окенце.Зазначається, що він прилетів до Польщі літаком з Одеси. Під час паспортного контролю виявилося, що на нього видали європейський ордер на арешт. Українця розшукують у Чехії за вбивство з особливою жорстокістю.Справу передали до окружного суду у Варшаві. Там і вирішуватимуть подальшу долю затриманого. Поки що його взяли під варту на 7 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію