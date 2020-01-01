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У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство

У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство
Польські прикордонники затримали українця, якого розшукував Інтерпол.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, співробітники прикордонної служби затримали чоловіка в аеропорту Варшава-Окенце.

Зазначається, що він прилетів до Польщі літаком з Одеси. Під час паспортного контролю виявилося, що на нього видали європейський ордер на арешт. Українця розшукують у Чехії за вбивство з особливою жорстокістю.

Справу передали до окружного суду у Варшаві. Там і вирішуватимуть подальшу долю затриманого. Поки що його взяли під варту на 7 днів.

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Теги: Польща, українець, затримання, вбивство
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