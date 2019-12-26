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На Волині шахраї ошукали дівчину на оренді квартири

На Волині шахраї ошукали дівчину на оренді квартири
Шахраї ошукали 21-річна волинянку, яка шукала квартиру для оренди на сайті безкоштовних оголошень.

Дівчина повідомила до поліції і розповіла, що подзвонила за оголошенням, та домовившись про оренду квартири, сплатила завдаток у сумі 3800 гривень. Однак після отримання грошового переказу зв'язок з «орендодавцем» обірвався, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочали досудове розслідування.

Аби уникнути шахрайства при оренді квартири поліцейські радять:

1. Перевіряйте всі наявні документи на орендовану квартиру. Зверніть увагу на форму власності, кількість власників. Уточніть, чи всі вони згодні на здачу квартири в найм.

2. Постарайтеся перевірити історію квартири, що здається. Промоніторте адресу на сайтах оголошень про нерухомість, щоб зрозуміти, як давно шукають орендарів. Можливо, вдасться знайти відгуки про власників.

3. Домовляйтеся про повний розрахунок за квартиру тільки в момент заїзду. Якщо власники наполягають на заставі або передоплаті – внесіть мінімально можливу суму.

4. При добовій оренді не сплачуйте заставу або завдаток на карту. Пам'ятайте, що передоплата за ненадані послуги підвищує шанси шахраїв. Перевіряйте фотографії житла через пошук Google, щоб дізнатися, чи відповідають зображення вказаній адресі та об'єкту.

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Теги: оренда, шахраї, житло
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