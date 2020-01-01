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У волинському місті продовжили «коронавірусні» канікули

У волинському місті продовжили «коронавірусні» канікули
Школярі у Володимирі-Волинському відпочиватимуть на осінніх канікулах на кілька днів довше.

Про це БУГу повідомив начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук.

За його словами, надійшли певні рекомендації щодо продовження канікул до двох тижнів. Вирішили продовжити їх до 21 жовтня включно.

Нагадаємо, 9 жовтня 5 шкіл і садочок у Володимирі-Волинському пішли на дочасні «коронавірусні» канікули.

У четвер, п’ятницю та понеділок (22, 23, 26 жовтня) плануть проведення навчання у дистанційній формі, оскільки в закладах розміщені виборчі дільниці, відбувається підготовка і проводитимуться вибори.

Щодо роботи садочків, то роботу закладу №3 “Сонечко” вже призупинили до 26 жовтня. Також не працюватимуть до 26-го жовтня ДНЗ №8 і №2.

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Теги: канікули, школа, карантин, коронавірус, Володимир-Воинський
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