У волинському місті продовжили «коронавірусні» канікули
Сьогодні, 14:50
Школярі у Володимирі-Волинському відпочиватимуть на осінніх канікулах на кілька днів довше.
Про це БУГу повідомив начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук.
За його словами, надійшли певні рекомендації щодо продовження канікул до двох тижнів. Вирішили продовжити їх до 21 жовтня включно.
Нагадаємо, 9 жовтня 5 шкіл і садочок у Володимирі-Волинському пішли на дочасні «коронавірусні» канікули.
У четвер, п’ятницю та понеділок (22, 23, 26 жовтня) плануть проведення навчання у дистанційній формі, оскільки в закладах розміщені виборчі дільниці, відбувається підготовка і проводитимуться вибори.
Щодо роботи садочків, то роботу закладу №3 “Сонечко” вже призупинили до 26 жовтня. Також не працюватимуть до 26-го жовтня ДНЗ №8 і №2.
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Про це БУГу повідомив начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук.
За його словами, надійшли певні рекомендації щодо продовження канікул до двох тижнів. Вирішили продовжити їх до 21 жовтня включно.
Нагадаємо, 9 жовтня 5 шкіл і садочок у Володимирі-Волинському пішли на дочасні «коронавірусні» канікули.
У четвер, п’ятницю та понеділок (22, 23, 26 жовтня) плануть проведення навчання у дистанційній формі, оскільки в закладах розміщені виборчі дільниці, відбувається підготовка і проводитимуться вибори.
Щодо роботи садочків, то роботу закладу №3 “Сонечко” вже призупинили до 26 жовтня. Також не працюватимуть до 26-го жовтня ДНЗ №8 і №2.
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