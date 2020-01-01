Як найбільший університет Волині відсвяткував своє 80-річчя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Один із найпотужніших в України за темпами розвитку та найбільший на Волині вищий навчальний заклад – Волинський національний університет імені Лесі Українки урочисто відсвяткував свій восьмидесятилітній ювілей. Випускники вітали свою Альма-матер із піснями та танцями, посадовці і політики розповідали про безмежну любов до університету, бажали закладу довгих і продуктивних років роботи, розумних вступників і фахових викладачів.Лучани, що проходили повз, не могли не затриматися поруч із великою сценою, яку встановили на святкування 15 жовтня під стінами головного корпусу вишу, аби також згадати про те, на скільки ж важливою сьогодні є та якісна освіта, рівень якої у ВНУ відповідає європейським стандартам і не послухати виступи, а згодом і лишитися на концерт.На урочистості завітали політики, артисти, студенти, поважні гості із-за кордону, письменники, працівники вишу, відомі лучани та багато інших.Зокрема місця у перших рядах зайняли ректор вишу, народна депутатка України, членкиня наглядової ради Волинського національно університету імені Лесі Українки,заступник голови Волинської ОДА, заступник голови Волинської облради, секретар Лцької міської ради, виконувач повноважень міського голови, начальниця управління освіти та науки Волинського ОДА, директорка дераптаменту культури Луцькради, заступниця голови правління фонду«Тільки разом», генеральний консул Республіки Польща у місті Луцьку пан, віце-консул Республіки Польща у місті Луцьку, голова спілки воїнів АТО ВолиніВідкрили захід із гімну Волинського національного університету імені Лесі Українки. Потім керівництво вишу, запрошені гості та випускники вітали свою Альма-матер зі сцени.Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось розповів, що освітня традиція області сягає давніх часів, розвивалася у Луцькій братській школі і Волинській гімназії, а от уже у 1940 році реалізувалася у створені Луцького учительського інституту, який на початку 90-х років 20-го століття виріс у потужний Державний університет. Наразі переконаний, що виш – найкращий в Україні і вирішив довести свою думку, перераховуючи головні переваги навчання у ВНУ.«Станом на сьогодні виш – успішний університет, який здійснює підготовку за 72-ма спеціальностями за рівнем бакалавра, за 69-ма спеціальностями за рівнем магістра. Цього року вперше здійснили набір на медичну спеціальність. Наразі навчається майже 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 736 науково-педагогічних працівників, 109 докторів наук професорів, 537 кандидатів наук доцентів. Це – еліта краю, люди, які здатні науково обґрунтовувати будь-яку регіональну програму розвитку. Щодо матеріальної бази, то університет повністю забезпечений навчальними лабораторіями, гуртожитками для того, аби створювати комфортні умови для навчання і проживання студентів. Також у нас реалізовується програма для академічної мобільності студентів. Повірте мені, наш університет імені Лесі Українки – найкращий в Україні за реалізацією подвійного диплому. Більше 120 студентів одночасно навчаються у нашому виші і в одному із університетів Європи. Наступна перевага – реалізація дуальної освіти, адже ми підписали вже 49 тристоронніх угод на реалізацію програми. Також лише наші студенти мають можливість отримувати додаткову стипендію. Так, 50 студентів, які мають найвищі бали ЗНО додатково отримують 1500 гривень протягом першого семестру. Ще один показник, який демонструє, що ми – найкращий університет України – це темпи розвитку в залежності від результатів різних рейтингів», – розповів Анатолій Цьось.Він також подякував усім, хто долучається до процесу росту і розвитку Волинського національного університету та згадав випускників, науковців і студентів, що вплинули на сьогоднішній стан вишу і продовжують підтримувати навчальний заклад досі.Зізнався, що на майбутнє уже запланована реалізація багатьох нових проектів. По перше, це – відкриття нових спеціальностей, поліпшення матеріальних умов навчання студентів і ремонт гуртожитку, підготовка промоційних матеріалів, відзначення 150-річчя від дня народження патронеси вишу – Лесі Українки, розповсюдження цих рекламних матеріалів всією Україною і навіть за кордоном, стимулювання працівників університету, в залежності від якості роботи та ще багато всього іншого.Також ректор Анатолій Цьось розповів, що цьогоріч в університеті суттєво зросла кількість місць державного замовлення, майже на 200 осіб. Це відбулося тому, що дуже багато дітей поступили із надзвичайно високими балами ЗНО і заповнили усі верхні межі можливих державних місць.«В першу чергу дякую студентам і батькам, що вони повірили в університет і вирішили навчатися саме тут. Я зроблю усе можливе, аби вони отримали якісну і хорошу освіту», – говорить Анатолій Цьось.Митрополит Луцький і Волинський, який також завітав на святкування, відзначив, що потрібно шанувати історію, але й задатися питанням: "Чи є майбутнє в університету?"«В університеті є майбутнє, адже є молодь. Також в університету є майбутнє, бо є викладачі, є учні, є приміщення. Студенти не поїхали кудись, а залишилися біля своєї матері-годувальниці – Волинського національного університету. Саме тому університет і є майбутнім Волині, це наше з вами майбутнє, давайте його плекати, підтримувати, допомагати. Можна сказати, що у мами сьогодні – день народження, ми прийшли на її восьмидесятиріччя», – виступив владика Михаїл.Також вітання університету передав народний депутат України, голова Наглядової ради СНУ імені Лесі Українки Ігор Палиця.«Сьогодні особливий день, адже виш святкує своє восьмидесятиріччя. Як на людський вік – це солідна цифра, але заклади вищої освіти не старіють, а набувають дедалі більшого досвіду, щоб передати його новим поколінням. Це вісімдесят років освітніх традицій, наукових перемог і здобутків», – йшлося зі сцени.Нардепка Ірина Констанкевич, яка зауважила, що її університетський стаж складає 33 роки говорила про те, що цей волинський виш є надзвичайно потужним, адже має багато спеціальностей, випускає багато студентів, має велику родину науковців.«Для мене університет – це інтелектуальна еліта, це – патріотична еліта. Я вам бажаю, щоб ви завжди пам’ятали Альма-матер, в якій ви формувалися, але головне – це той горизонт, який перед вами відкриває наш рідний університет – приналежність до освітньої, інтелектуальної світової традиції», – відзначила Ірина Констанкевич.Опісля своїх вітань їй доручили важливу місію – передати нагороди найкращим викладачам та працівникам університету, які доклали чималих зусиль, аби заклад зараз перебував саме на тому високому рівні, де є сьогодні і надалі розвивався, підкорював нові вершини і формував розуми нових геніїв науки.Новообраний голова студентської ради ВНУ, який навчається на юридичному факультеті, також розповів, що 80-річчя університету показує ту безперервність розвитку науки на Волині, що є надзвичайно важливим і рушійним фактором у розвитку цілої країни.«Ми продовжуємо великі традиції розвитку науки нашого рідного краю, рухаємося вперед. Звісно є над чим працювати, але є і потенціал показувати ще більші результати, аби із часом ми не втратили тих традицій», – каже Олександр Шум.Опісля урочистих привітань гості мали можливість насолодитися яскравим концертом від волинських виконавців.