В міську лікарню та пологовий у Луцьку вже дали тепло. ВІДЕО

Володимир Шендибило розповів



У Луцькій міській клінічній лікарні нині перебуває 520 пацієнтів.



"Батареї у нас достатньо теплі. Якщо буває різкий спад температури під час перехідного періоду, то в кожному відділенні є додаткові ковдри, якими забезпечуємо пацієнтів", - розповів лікар. Цього року їх використовувати не довелось.



Як розповів речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков ще вчора відреагували на звернення окремих лікарняних закладів та включили тепло.З окрема, опалювальний сезон почався і в Луцькому пологовому будинку.



"З 16 жовтня, вже розпочали вмикати будинки. В освітніх закладах опалення ще не вмикали. Всі котельні будуть працювати згідно із тепловим графіком. Тобто, якщо буде потепління, відповідно коригуватиметься температура теплоносія та зменшуватиметься, де це можливо. Якщо температура вдень буде вище 10 градусів, то на такий період котельні припинятимуть роботу", - повідомив речник "Луцьктепло" Антон Безносиков.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник директора з медичної частини Луцької міської клінічної лікарнірозповів Суспільному , що тепло в медзакладі увімкнули у п'ятницю, 16 жовтня, орієнтовно о 9-ій ранку. Температура повітря у палатах - 20 градусів вище нуля.У Луцькій міській клінічній лікарні нині перебуває 520 пацієнтів."Батареї у нас достатньо теплі. Якщо буває різкий спад температури під час перехідного періоду, то в кожному відділенні є додаткові ковдри, якими забезпечуємо пацієнтів", - розповів лікар. Цього року їх використовувати не довелось.Як розповів речник ДКП "Луцьктепло"ще вчора відреагували на звернення окремих лікарняних закладів та включили тепло.З окрема, опалювальний сезон почався і в Луцькому пологовому будинку."З 16 жовтня, вже розпочали вмикати будинки. В освітніх закладах опалення ще не вмикали. Всі котельні будуть працювати згідно із тепловим графіком. Тобто, якщо буде потепління, відповідно коригуватиметься температура теплоносія та зменшуватиметься, де це можливо. Якщо температура вдень буде вище 10 градусів, то на такий період котельні припинятимуть роботу", - повідомив речник "Луцьктепло" Антон Безносиков.

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