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Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО

Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО
У Києві в суботу, 17 жовтня, внаслідок сильної зливи сталося підтоплення на багатьох вулицях в різних районах.

Зокрема, пресслужба столичної патрульної поліції повідомляє про підтоплення щонайменше на 12 вулицях.

Так, за даними правоохоронців, підтоплені проїжджі частини на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській, Пилипа Козицького, Новопирогівській, Сирецькій, Кирилівській, Копилівській, Брожка та Ізюмській.

На вулиці Кирилівській зупинялися трамваї; нині рух вже відновили.

Поліція організовувала об'їзди затоплених місць. Громадян закликають уникати поїздок.

Своєю чергою у комунальній корпорації «Київавтодор» зазначили, що для відкачування води задіяли спеціальну техніку, зокрема, гідромонітори, мулососи, мотопомпи та 40 бригад робітників з ручного прибирання у складі 241 автодорівця.


Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО
Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО

Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО
Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО

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Теги: Київ, злива, підтоплення
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