У Хмельницькій області через отруєння чадним газом госпіталізували 5 людей, серед них є діти
Сьогодні, 12:00
У Хмельницькій області через порушення правил експлуатації пічного опалення сталося отруєння чадним газом.
Про це інформує ДСНС України.
18 жовтня до рятувальників надійшла інформація про те, що у селі Копачівка Волочиського району в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом постраждало 5 осіб, з них - 3 дитини (2004, 2005 та 2009 р.н.).
Причина інциденту - порушення правил експлуатації пічного опалення.
Потерпілих у задовільному стані госпіталізували до лікарні.
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Про це інформує ДСНС України.
18 жовтня до рятувальників надійшла інформація про те, що у селі Копачівка Волочиського району в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом постраждало 5 осіб, з них - 3 дитини (2004, 2005 та 2009 р.н.).
Причина інциденту - порушення правил експлуатації пічного опалення.
Потерпілих у задовільному стані госпіталізували до лікарні.
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