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У Хмельницькій області через отруєння чадним газом госпіталізували 5 людей, серед них є діти

У Хмельницькій області через отруєння чадним газом госпіталізували 5 людей, серед них є діти
У Хмельницькій області через порушення правил експлуатації пічного опалення сталося отруєння чадним газом.

Про це інформує ДСНС України.

18 жовтня до рятувальників надійшла інформація про те, що у селі Копачівка Волочиського району в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом постраждало 5 осіб, з них - 3 дитини (2004, 2005 та 2009 р.н.).

Причина інциденту - порушення правил експлуатації пічного опалення.

Потерпілих у задовільному стані госпіталізували до лікарні.

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Теги: газ, отруєння
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