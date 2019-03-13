У Хмельницькій області через отруєння чадним газом госпіталізували 5 людей, серед них є діти





Про це інформує ДСНС України.



18 жовтня до рятувальників надійшла інформація про те, що у селі Копачівка Волочиського району в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом постраждало 5 осіб, з них - 3 дитини (2004, 2005 та 2009 р.н.).



Причина інциденту - порушення правил експлуатації пічного опалення.



Потерпілих у задовільному стані госпіталізували до лікарні.

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