вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

NASA об'єднується з Nokia для запуску 4G на Місяці

NASA об'єднується з Nokia для запуску 4G на Місяці
Фінська телекомунікаційна компанія Nokia отримає від космічного агентства NASA 14,1 мільйона доларів на будівництво мережі 4G для стільникових телефонів на Місяці.

Про це повідомляє XDA, передає Укрінформ.

NASA повідомило про цю інвестицію в ході укладених вчора контрактів на 370 млн доларів, пов’язаних із відправленням на Місяць у 2024 році першого екіпажу місії «Артеміда», у складі якого буде принаймні одна жінка. Контракт уклала дочірня компанія Nokia у США.

Мережа 4G використовуватиметься астронавтами і транспортними засобами та може стати основою для потенційної майбутньої Місячної бази.

«Завдяки фінансуванню NASA, Nokia дослідить, як наземні технології можуть бути модифіковані для місячного середовища, щоб забезпечувати надійний високошвидкісний зв’язок», — додав керівник відділу Дирекції місії космічних технологій NASА Джим Рейтер.

Як зазначає XDA, послуга цифрового стільникового зв’язку значно покращить наземне з’єднання, як тільки астронавти повернуться на Місяць, щоб залишитися там на певний період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Nokia, NASA, 4G, зв'язок, Місяць
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підприємець зачинив у магазині комісію, яка прийшла на перевірку
Сьогодні, 05:29
NASA об'єднується з Nokia для запуску 4G на Місяці
Сьогодні, 04:21
На Волині хочуть створити навчально-практичний центр сучасних харчових технологій
Сьогодні, 03:14
Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Сьогодні, 02:26
За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
Схожі новини
В Україні запустили 4G В Україні запустили 4G
30 березень, 2018, 10:33
В Україні з'явиться 4G В Україні з'явиться 4G
09 серпень, 2017, 13:34
Фотографії з Місяця, які NASA збирало 15 років. ФОТО Фотографії з Місяця, які NASA збирало 15 років. ФОТО
06 жовтень, 2015, 22:38
Населені пункти та найбільші дороги Волині «покриють» інтернетом 4G Населені пункти та найбільші дороги Волині «покриють» інтернетом 4G
02 жовтень, 05:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
На Волині підприємець зачинив у магазині комісію, яка прийшла на перевірку
Сьогодні, 05:29
 0
NASA об'єднується з Nokia для запуску 4G на Місяці
Сьогодні, 04:21
 0
На Волині хочуть створити навчально-практичний центр сучасних харчових технологій
Сьогодні, 03:14
 0
Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Сьогодні, 02:26
 0
Медіа
відео
1/8