NASA об'єднується з Nokia для запуску 4G на Місяці





Про це повідомляє



NASA повідомило про цю інвестицію в ході укладених вчора контрактів на 370 млн доларів, пов’язаних із відправленням на Місяць у 2024 році першого екіпажу місії «Артеміда», у складі якого буде принаймні одна жінка. Контракт уклала дочірня компанія Nokia у США.



Мережа 4G використовуватиметься астронавтами і транспортними засобами та може стати основою для потенційної майбутньої Місячної бази.



«Завдяки фінансуванню NASA, Nokia дослідить, як наземні технології можуть бути модифіковані для місячного середовища, щоб забезпечувати надійний високошвидкісний зв’язок», — додав керівник відділу Дирекції місії космічних технологій NASА Джим Рейтер.



Як зазначає XDA, послуга цифрового стільникового зв’язку значно покращить наземне з’єднання, як тільки астронавти повернуться на Місяць, щоб залишитися там на певний період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінська телекомунікаційна компанія Nokia отримає від космічного агентства NASA 14,1 мільйона доларів на будівництво мережі 4G для стільникових телефонів на Місяці.Про це повідомляє XDA , передає Укрінформ NASA повідомило про цю інвестицію в ході укладених вчора контрактів на 370 млн доларів, пов’язаних із відправленням на Місяць у 2024 році першого екіпажу місії «Артеміда», у складі якого буде принаймні одна жінка. Контракт уклала дочірня компанія Nokia у США.Мережа 4G використовуватиметься астронавтами і транспортними засобами та може стати основою для потенційної майбутньої Місячної бази.«Завдяки фінансуванню NASA, Nokia дослідить, як наземні технології можуть бути модифіковані для місячного середовища, щоб забезпечувати надійний високошвидкісний зв’язок», — додав керівник відділу Дирекції місії космічних технологій NASАЯк зазначає XDA, послуга цифрового стільникового зв’язку значно покращить наземне з’єднання, як тільки астронавти повернуться на Місяць, щоб залишитися там на певний період.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію