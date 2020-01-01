У центрі Рожища внаслідок аварії перекинулась автівка. ВІДЕО





Аварія сталась 18 жовтня о 1:47. Про це стало відомо з відеозапису з камери спостереження, який передали в редакцію



Як повідомили у Рожищенському відділенні поліції, дорожньо-транспортну пригоду вчинив водій Renault Megane. Він не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з електроопорою.



За результатами освідування на місці події, водій був тверезий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Рожища автомобіль врізався в електроопору та перекинувся.Аварія сталась 18 жовтня о 1:47. Про це стало відомо з відеозапису з камери спостереження, який передали в редакцію Район.Рожище Як повідомили у Рожищенському відділенні поліції, дорожньо-транспортну пригоду вчинив водій Renault Megane. Він не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з електроопорою.За результатами освідування на місці події, водій був тверезий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію