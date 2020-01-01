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У центрі Рожища внаслідок аварії перекинулась автівка. ВІДЕО

У центрі Рожища внаслідок аварії перекинулась автівка. ВІДЕО
У центрі Рожища автомобіль врізався в електроопору та перекинувся.

Аварія сталась 18 жовтня о 1:47. Про це стало відомо з відеозапису з камери спостереження, який передали в редакцію Район.Рожище.

Як повідомили у Рожищенському відділенні поліції, дорожньо-транспортну пригоду вчинив водій Renault Megane. Він не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з електроопорою.

За результатами освідування на місці події, водій був тверезий.


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Теги: аварія, Рожище
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