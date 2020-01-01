«Гола правда»: що треба знати про місцеві вибори в Луцьку. ВІДЕО*

Галина Падалко у своєму відеоблозі "Гола правда" розповіла, що потрібно знати про місцеві вибори у Луцьку.



Про це



Текст подаємо без змін та правок:



"25 жовтня ми перезавантажимо місцеву владу усіх рівнів в Україні.



Місцеві вибори насправді важливіші для кожного українця, ніж вибори Президента чи Верховної Ради. Бо чому у нас погана прибудинкова територія чи не вивозять сміття, ми питатимемо не в Президента, а в нашого депутата міської ради.



Місцеві вибори – це господарка.



Відповідно до цьогорічного тренду місцевих виборів, всі партії мають подавати своїх кандидатів, як міцних господарників і досвідчених професіоналів. Але, на мій погляд усієї господарсько-професіональної історії недостатньо.



Важливо, аби команда була місцева. Я зараз я швидко поясню вам, чому для профіту нашого міста важливо голосувати за “СВІДОМИХ”?



1. “СВІДОМИХ” створили лучани для лучан. Це місцева партія, яка, як ніхто інший. знає проблеми міста. І ще ми не маємо київських босів, які зі своїх столичних кабінетів диктуватимуть нам як нам працювати у рідному місті..



2. Половину списку кандидатів до Луцької міської ради команди Андрія Покровського – це лучани, яких ми набрали за допомогою народного праймеріз. Це звичайні люди, більшість з яких зовсім ніколи не були у владі. Їх присутність у списку не дасть нікому скурвитися.



3. “СВІДОМІ” – це не проєкт під вибори. Ми працювали понад 5 років на різних проєктах для лучан. Три роки тому ми вийшли на новий рівень, обєднавши усі ці проєкти у Громадянський Рух “СВІДОМІ”. Ви щобудня можете прийти до нас на офіс у "Сіті парк" і отримати консультацію чи підтримку. Наш офіс був відкритий для лучан 5 років, він продовжуватиме працювати і після виборів. До речі, приходьте просто на "Сіті Парк", заодно і побачите, яким крутим може стати наше місто, коли ситуацію у свої руки беруть толкові люди.



4. Люди з нашої команди мають різні досвіди, різні вікові категорії та сфери діяльності. У нас є і пенсіонери, і студенти, і лікарі, і підприємці. Саме такі мультикультурні і мультигалузеві команди дають найкращий результат як у бізнесі, так і у процесах розвитку міст.



5.Ми не даємо обіцянок, які ми не виконаємо. З нашою передвиборчою програмою ви можете ознайомитись за лінком у описі. Вона конструктивна і підкріплена реальними напрацюваннями людей з команди.



Тепер головне!



Як відбуватиметься голосування?



Ви отримаєте 4 бюлетені:



Рожевий – вибори мера.

Жовтий – вибори депутатів Луцької міської ради.

Зелений – вибори депутатів Луцької районної ради.

Синій – вибори депутатів обласної ради.



Як проголосувати за “СВІДОМИХ”?



У рожевому бюлетні поставити "галочку" за нашу кандидатку у мери Аллу Надточій.



У жовтому бюлетені знайти Громадянський Рух СВІДОМІ за номером 8 та поставити "галочку" біля патрії. У наступній клітинці можна вписати номер кандидата у депутати, якого ви підтримуєте від свого округу! 1, 2, 4 чи 8.



Важливо!



Не варто ставити "галочку" за одну партію, а номер депутата – з іншої, бо в такому випадку бюлетень додасться у рахунок партії і людині, за яку ви проголосували, ваш голос нічим не допоможе.



За номером 2 до Луцької районної ради ви можете проголосувати за нас за тією з процедурою, яку я вам розповіла вище.



До обласної ради “СВІДОМІ” поки не йдуть, тому він залишається на ваш розсуд.



Будь ласка, не провтикайте свій шанс реально щось змінити у своєму місті. Це рішення щонайменше на 5 років. Це благоустрій наших домів та вулиць, це наше щоденне життя і, вибравши негідних людей чи не прийшовши на вибори, ви руйнуєте своє місто.



Голосуй на місцевих виборах за місцеву команду! Зробімо цих київських босів тільки разом!"





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська телеведучау своєму відеоблозі "Гола правда" розповіла, що потрібно знати про місцеві вибори у Луцьку.Про це передає ІА "Конкурент".Текст подаємо без змін та правок:"25 жовтня ми перезавантажимо місцеву владу усіх рівнів в Україні.Місцеві вибори насправді важливіші для кожного українця, ніж вибори Президента чи Верховної Ради. Бо чому у нас погана прибудинкова територія чи не вивозять сміття, ми питатимемо не в Президента, а в нашого депутата міської ради.Місцеві вибори – це господарка.Відповідно до цьогорічного тренду місцевих виборів, всі партії мають подавати своїх кандидатів, як міцних господарників і досвідчених професіоналів. Але, на мій погляд усієї господарсько-професіональної історії недостатньо.Важливо, аби команда була місцева. Я зараз я швидко поясню вам, чому для профіту нашого міста важливо голосувати за “СВІДОМИХ”?1. “СВІДОМИХ” створили лучани для лучан. Це місцева партія, яка, як ніхто інший. знає проблеми міста. І ще ми не маємо київських босів, які зі своїх столичних кабінетів диктуватимуть нам як нам працювати у рідному місті..2. Половину списку кандидатів до Луцької міської ради команди– це лучани, яких ми набрали за допомогою народного праймеріз. Це звичайні люди, більшість з яких зовсім ніколи не були у владі. Їх присутність у списку не дасть нікому скурвитися.3. “СВІДОМІ” – це не проєкт під вибори. Ми працювали понад 5 років на різних проєктах для лучан. Три роки тому ми вийшли на новий рівень, обєднавши усі ці проєкти у Громадянський Рух “СВІДОМІ”. Ви щобудня можете прийти до нас на офіс у "Сіті парк" і отримати консультацію чи підтримку. Наш офіс був відкритий для лучан 5 років, він продовжуватиме працювати і після виборів. До речі, приходьте просто на "Сіті Парк", заодно і побачите, яким крутим може стати наше місто, коли ситуацію у свої руки беруть толкові люди.4. Люди з нашої команди мають різні досвіди, різні вікові категорії та сфери діяльності. У нас є і пенсіонери, і студенти, і лікарі, і підприємці. Саме такі мультикультурні і мультигалузеві команди дають найкращий результат як у бізнесі, так і у процесах розвитку міст.5.Ми не даємо обіцянок, які ми не виконаємо. З нашою передвиборчою програмою ви можете ознайомитись за лінком у описі. Вона конструктивна і підкріплена реальними напрацюваннями людей з команди.Тепер головне!Ви отримаєте 4 бюлетені:– вибори мера.– вибори депутатів Луцької міської ради.– вибори депутатів Луцької районної ради.– вибори депутатів обласної ради.У рожевому бюлетні поставити "галочку" за нашу кандидатку у мериУ жовтому бюлетені знайти Громадянський Рух СВІДОМІ за номером 8 та поставити "галочку" біля патрії. У наступній клітинці можна вписати номер кандидата у депутати, якого ви підтримуєте від свого округу! 1, 2, 4 чи 8.Важливо!Не варто ставити "галочку" за одну партію, а номер депутата – з іншої, бо в такому випадку бюлетень додасться у рахунок партії і людині, за яку ви проголосували, ваш голос нічим не допоможе.За номером 2 до Луцької районної ради ви можете проголосувати за нас за тією з процедурою, яку я вам розповіла вище.До обласної ради “СВІДОМІ” поки не йдуть, тому він залишається на ваш розсуд.Будь ласка, не провтикайте свій шанс реально щось змінити у своєму місті. Це рішення щонайменше на 5 років. Це благоустрій наших домів та вулиць, це наше щоденне життя і, вибравши негідних людей чи не прийшовши на вибори, ви руйнуєте своє місто.Голосуй на місцевих виборах за місцеву команду! Зробімо цих київських босів тільки разом!"

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