Показали фото лучан столітньої давнини. РЕТРОСВІТЛИНИ
Сьогодні, 19:30
На інтернет-аукіонах вдалось розшукати нові ретросвітлини мешканців міста Луцька із минулого століття. Як завжди фото дивують своїм стилем, одягом. Коли переглядаєш світлини, то ніби подорожуєш у часі.
Про це повідомляє "Район. Історія".
Розумієш наскільки все змінилось за якихось сто років. Варто зазначити, що фото робили професійно, а це означає певний рівень луцьких фотосалонів, яких станом на початок ХХ століття в місті було кілька.
Згідно зі статистикою, в серпні 1914 року в дванадцяти повітах Волинської губернії налічувалося всього 101 фотографічний заклад (фотосалон чи фотоательє). В 1914 році власниками луцьких фотосалонів в основному було єврейське населення.
До наших часів навіть дійшли імена тих, хто створював фото історію міста в своїх фотоательє, а це - Марія Гурвич, Нахман Шифер, Ананій Досік, Ілля Фунг.
В ХІХ столітті та на початку ХХ століття в Луцьку тримали свої фотоательє - Азрiель Эпштейн, Хава Горін, Гемель Прогельман, Гетель Цигельман, Герша Цигельмана, Янкель Тикоцький та Е. Ковальчук.
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Про це повідомляє "Район. Історія".
Розумієш наскільки все змінилось за якихось сто років. Варто зазначити, що фото робили професійно, а це означає певний рівень луцьких фотосалонів, яких станом на початок ХХ століття в місті було кілька.
Згідно зі статистикою, в серпні 1914 року в дванадцяти повітах Волинської губернії налічувалося всього 101 фотографічний заклад (фотосалон чи фотоательє). В 1914 році власниками луцьких фотосалонів в основному було єврейське населення.
До наших часів навіть дійшли імена тих, хто створював фото історію міста в своїх фотоательє, а це - Марія Гурвич, Нахман Шифер, Ананій Досік, Ілля Фунг.
В ХІХ столітті та на початку ХХ століття в Луцьку тримали свої фотоательє - Азрiель Эпштейн, Хава Горін, Гемель Прогельман, Гетель Цигельман, Герша Цигельмана, Янкель Тикоцький та Е. Ковальчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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