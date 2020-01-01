Показали фото лучан столітньої давнини. РЕТРОСВІТЛИНИ





Про це



Розумієш наскільки все змінилось за якихось сто років. Варто зазначити, що фото робили професійно, а це означає певний рівень луцьких фотосалонів, яких станом на початок ХХ століття в місті було кілька.



Згідно зі статистикою, в серпні 1914 року в дванадцяти повітах Волинської губернії налічувалося всього 101 фотографічний заклад (фотосалон чи фотоательє). В 1914 році власниками луцьких фотосалонів в основному було єврейське населення.



До наших часів навіть дійшли імена тих, хто створював фото історію міста в своїх фотоательє, а це - Марія Гурвич, Нахман Шифер, Ананій Досік, Ілля Фунг.



В ХІХ столітті та на початку ХХ століття в Луцьку тримали свої фотоательє - Азрiель Эпштейн, Хава Горін, Гемель Прогельман, Гетель Цигельман, Герша Цигельмана, Янкель Тикоцький та Е. Ковальчук.



Луцька родина, світлина з фотосалону «Леонард», 1900 р. Портрет хлопця. Фотосалон «Доссикь», початок ХХ ст. Портрет батька і сина. Фотограф Н. Шифер, початок ХХ ст. Портрет дівчини. Фотосалон «Доссикь», початок ХХ ст. Портрет батька і сина. Фотограф Н. Шифер, 1908 р.

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