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Показали фото лучан столітньої давнини. РЕТРОСВІТЛИНИ

Показали фото лучан столітньої давнини. РЕТРОСВІТЛИНИ
На інтернет-аукіонах вдалось розшукати нові ретросвітлини мешканців міста Луцька із минулого століття. Як завжди фото дивують своїм стилем, одягом. Коли переглядаєш світлини, то ніби подорожуєш у часі.

Про це повідомляє "Район. Історія".

Розумієш наскільки все змінилось за якихось сто років. Варто зазначити, що фото робили професійно, а це означає певний рівень луцьких фотосалонів, яких станом на початок ХХ століття в місті було кілька.

Згідно зі статистикою, в серпні 1914 року в дванадцяти повітах Волинської губернії налічувалося всього 101 фотографічний заклад (фотосалон чи фотоательє). В 1914 році власниками луцьких фотосалонів в основному було єврейське населення.

До наших часів навіть дійшли імена тих, хто створював фото історію міста в своїх фотоательє, а це - Марія Гурвич, Нахман Шифер, Ананій Досік, Ілля Фунг.

В ХІХ столітті та на початку ХХ століття в Луцьку тримали свої фотоательє - Азрiель Эпштейн, Хава Горін, Гемель Прогельман, Гетель Цигельман, Герша Цигельмана, Янкель Тикоцький та Е. Ковальчук.

Луцька родина, світлина з фотосалону «Леонард», 1900 р.
Луцька родина, світлина з фотосалону «Леонард», 1900 р.
Портрет хлопця. Фотосалон «Доссикь», початок ХХ ст.
Портрет хлопця. Фотосалон «Доссикь», початок ХХ ст.
Портрет батька і сина. Фотограф Н. Шифер, початок ХХ ст.
Портрет батька і сина. Фотограф Н. Шифер, початок ХХ ст.
Портрет дівчини. Фотосалон «Доссикь», початок ХХ ст.
Портрет дівчини. Фотосалон «Доссикь», початок ХХ ст.
Портрет батька і сина. Фотограф Н. Шифер, 1908 р.
Портрет батька і сина. Фотограф Н. Шифер, 1908 р.

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Теги: ретрофото, фотоательє, Луцьк, 100 років
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