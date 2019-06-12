Волинські юні баскетболістки вибороли «золото» та «срібло» на змаганнях в Івано-Франківську
Сьогодні, 04:10
16–18 жовтня в Івано-Франківську проходив Х традиційний турнір з баскетболу серед дівчат 2005 та 2008 років народження «Баскетбольні таланти» на приз вихованки Івано-Франківської ОДЮСШ Тетяни Палюги.
Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
У змаганнях брали участь спортсменки з Івано-Франківська, Кам’янець-Подільського, Чернівців, Львова, Хмельницького, Полтави, села Мамаївці Чернівецької обл, а також з Тисменицької ДЮСШ (Єзупіль).
У віковій групі 2008 р.н. (тренер – Руслана Спєшилова) нововолинянки отримали перше місце, а дівчата 2005-2006 року народження(Тренер – Галина Макарчук) посіли другу сходинку.
Переможцям вручили кубок, грамоти, медалі, а також пам’ятні подарунки – подушки у вигляді баскетбольного м’яча,- розповіла тренер команди Руслана Спєшилова. – Кращі гравці – Анастасія Боровська та Ірина Бачинська також отримали кубки.
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Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
У змаганнях брали участь спортсменки з Івано-Франківська, Кам’янець-Подільського, Чернівців, Львова, Хмельницького, Полтави, села Мамаївці Чернівецької обл, а також з Тисменицької ДЮСШ (Єзупіль).
У віковій групі 2008 р.н. (тренер – Руслана Спєшилова) нововолинянки отримали перше місце, а дівчата 2005-2006 року народження(Тренер – Галина Макарчук) посіли другу сходинку.
Переможцям вручили кубок, грамоти, медалі, а також пам’ятні подарунки – подушки у вигляді баскетбольного м’яча,- розповіла тренер команди Руслана Спєшилова. – Кращі гравці – Анастасія Боровська та Ірина Бачинська також отримали кубки.
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