Палиця вимагає від Ради розглянути постанову про відставку Степанова

Міністерство охорони здоров'я провалило боротьбу з коронавірусом, тому міністрповинен піти у відставку.Про це заявив народний депутат, голова політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»під час виступу у Верховній Раді.На його думку, недостатня кількість тестів та їхня погана якість викривлюють реальну статистику захворюваності, а відсутність необхідного обладнання в лікарнях загрожує життю українців.«За пів року Кабінет Міністрів нічого не зробив. З Фонду по боротьбі з коронавірусом 35 мільярдів гривень пішли на дороги. Де ще 30 мільярдів? Гроші не використані. Ми перевіряли: угода про закупівлю комп’ютерних томографів не укладена. У Києві, Одесі, Харкові та інших великих містах черги на комп’ютерне обстеження по 6–7 днів. Черги на тести – по 8–9 днів. Статистика не відповідає дійсності. Президент учора сказав, що коли буде 9500 захворілих на добу, країна піде в локдаун. У нас же сьогодні більше 9000, якби тести були правильні», – заявив депутат.Тому він звернувся до парламенту з вимогою розглянути постанову про негайне звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.«Ви повинні робити висновки по Прем’єр-міністру, по Кабміну та по міністру охорони здоров’я. Представники партії «ЗА МАЙБУТНЄ» зібрали за 2 тижні пів мільйона підписів за звільнення Максима Степанова. Українці вмирають через нього, а вся відповідальність на нас з вами й на Президенті України», – заявив Ігор Палиця.