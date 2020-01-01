У Луцьку на вибори передбачили пів мільйона «коронавірусних» видатків
Сьогодні, 18:21
У бюджеті Луцька передбачили «коронавірусні» гроші, які спрямують на епідзаходи під час виборів.
Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту фінансів та бюджету Алла Саприка розповіла, що необхідність перерозподілу виникла у зв'язку з необхідністю виділення коштів для забезпечення виконання протиепідемічних заходів під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.
На ці потреби у бюджеті Луцька передбачили 530 тисяч гривень.
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Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора департаменту фінансів та бюджету Алла Саприка розповіла, що необхідність перерозподілу виникла у зв'язку з необхідністю виділення коштів для забезпечення виконання протиепідемічних заходів під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.
На ці потреби у бюджеті Луцька передбачили 530 тисяч гривень.
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