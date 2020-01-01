У Луцьку на вибори передбачили пів мільйона «коронавірусних» видатків

У бюджеті Луцька передбачили «коронавірусні» гроші, які спрямують на епідзаходи під час виборів.Про це йшлося у середу, 21 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. директора департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що необхідність перерозподілу виникла у зв'язку з необхідністю виділення коштів для забезпечення виконання протиепідемічних заходів під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.На ці потреби у бюджеті Луцька передбачили 530 тисяч гривень.