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У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною

У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною
У Києві в четвер, 22 жовтня, на вулиці Солом'янській із 9-го поверху житлового будинку випали жінка і дитина.

Обоє загинули миттєво. Стрім із місця трагедії оприлюднили на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook, - пише Обозреватель.

За словами очевидців, ніяких криків перед трагедією не було – люди вже почули лише страшний удар об землю. Як повідомили джерела OBOZREVATEL, жінці було близько 30 років, а дитині – близько 6.

На момент трагедії в квартирі була родичка, яка не розуміє, чому дівчина скоїла такий вчинок. Попередня кваліфікація – самогубство, записки немає.

Трагедія трапилася у багатоповерхівці на вулиці Солом'янській.
Внаслідок падіння жінки і малюка обірвався дашок над аптекою, що розташована на першому поверсі будинку. На місце НП прибула поліція для проведення слідчих дій.

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Теги: Київ, падіння, дитина, жінка
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