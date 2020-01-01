У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною





Обоє загинули миттєво. Стрім із місця трагедії оприлюднили на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook, - пише



За словами очевидців, ніяких криків перед трагедією не було – люди вже почули лише страшний удар об землю. Як повідомили джерела OBOZREVATEL, жінці було близько 30 років, а дитині – близько 6.



На момент трагедії в квартирі була родичка, яка не розуміє, чому дівчина скоїла такий вчинок. Попередня кваліфікація – самогубство, записки немає.



Трагедія трапилася у багатоповерхівці на вулиці Солом'янській.

Внаслідок падіння жінки і малюка обірвався дашок над аптекою, що розташована на першому поверсі будинку. На місце НП прибула поліція для проведення слідчих дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в четвер, 22 жовтня, на вулиці Солом'янській із 9-го поверху житлового будинку випали жінка і дитина.Обоє загинули миттєво. Стрім із місця трагедії оприлюднили на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook, - пише Обозреватель За словами очевидців, ніяких криків перед трагедією не було – люди вже почули лише страшний удар об землю. Як повідомили джерела OBOZREVATEL, жінці було близько 30 років, а дитині – близько 6.На момент трагедії в квартирі була родичка, яка не розуміє, чому дівчина скоїла такий вчинок. Попередня кваліфікація – самогубство, записки немає.Трагедія трапилася у багатоповерхівці на вулиці Солом'янській.Внаслідок падіння жінки і малюка обірвався дашок над аптекою, що розташована на першому поверсі будинку. На місце НП прибула поліція для проведення слідчих дій.

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