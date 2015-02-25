Стало відомо, чому Волинська обласна філармонія перенесла ювілейний концерт
Сьогодні, 04:27
Волинській обласній філармонії відмовили у проведенні ювілейного концерту до 80-річчя мистецького закладу. Запланований концерт мав відбутися на 22 жовтня у Волинському облмуздрамтеатрі. Про це повідомляє сайт філармонії.
Одними з учасників збірного концерту мали бути артисти Волинського народний хору. Його художній керівник Олександр Стадник розповів Суспільному, що концерт мав відбутися ще навесні цього року, однак через карантин його перенести на 22 жовтня.
Зі слів Олександра Стадника, у хорі не розуміють рішення комісії ТЕБ та НС про заборону звітного концерту, бо 19 та 20 жовтня у Луцьку відбувся концерт співачки Тіни Кароль.
"Ми ретельно готувалися до концерту. Розраховували, що концерт відвідає десь до 200 людей. Це навіть не пів зали. Чомусь у нас одним можна, іншим - ні. У нас - політика подвійних стандартів присутня", - каже Олександр Стадник.
Як розповіла Суспільному керівниця управління інформаційної політики ОДА Каріна Мариневич, обласна філармонія перебуває в підпорядкуванні Волинської обласної ради, тому концертна організація мусить виконувати рішення ТЕБ та НС.
До слова, концерт співачки Тіни Кароль у Луцьку організовувала приватна івент агенція. Виступ відбувся у Волинському обласному драматичному театрі.
Нагадаємо, 19 жовтня Луцьк потрапив у "помаранчеву" карантинну зону, яка передбачає обмеження масових заходів. В ОДА зазначили: за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму участь у подібних заходах можуть взяти не більше 20 осіб.
Коли відбудеться ювілейний концерт у філармонії наразі невідомо.
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Одними з учасників збірного концерту мали бути артисти Волинського народний хору. Його художній керівник Олександр Стадник розповів Суспільному, що концерт мав відбутися ще навесні цього року, однак через карантин його перенести на 22 жовтня.
Зі слів Олександра Стадника, у хорі не розуміють рішення комісії ТЕБ та НС про заборону звітного концерту, бо 19 та 20 жовтня у Луцьку відбувся концерт співачки Тіни Кароль.
"Ми ретельно готувалися до концерту. Розраховували, що концерт відвідає десь до 200 людей. Це навіть не пів зали. Чомусь у нас одним можна, іншим - ні. У нас - політика подвійних стандартів присутня", - каже Олександр Стадник.
Як розповіла Суспільному керівниця управління інформаційної політики ОДА Каріна Мариневич, обласна філармонія перебуває в підпорядкуванні Волинської обласної ради, тому концертна організація мусить виконувати рішення ТЕБ та НС.
До слова, концерт співачки Тіни Кароль у Луцьку організовувала приватна івент агенція. Виступ відбувся у Волинському обласному драматичному театрі.
Нагадаємо, 19 жовтня Луцьк потрапив у "помаранчеву" карантинну зону, яка передбачає обмеження масових заходів. В ОДА зазначили: за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму участь у подібних заходах можуть взяти не більше 20 осіб.
Коли відбудеться ювілейний концерт у філармонії наразі невідомо.
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