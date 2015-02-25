Стало відомо, чому Волинська обласна філармонія перенесла ювілейний концерт





Одними з учасників збірного концерту мали бути артисти Волинського народний хору. Його художній керівник Олександр Стадник розповів



Зі слів Олександра Стадника, у хорі не розуміють рішення комісії ТЕБ та НС про заборону звітного концерту, бо 19 та 20 жовтня у Луцьку відбувся концерт співачки Тіни Кароль.



"Ми ретельно готувалися до концерту. Розраховували, що концерт відвідає десь до 200 людей. Це навіть не пів зали. Чомусь у нас одним можна, іншим - ні. У нас - політика подвійних стандартів присутня", - каже Олександр Стадник.



Як розповіла Суспільному керівниця управління інформаційної політики ОДА Каріна Мариневич, обласна філармонія перебуває в підпорядкуванні Волинської обласної ради, тому концертна організація мусить виконувати рішення ТЕБ та НС.



До слова, концерт співачки Тіни Кароль у Луцьку організовувала приватна івент агенція. Виступ відбувся у Волинському обласному драматичному театрі.



Нагадаємо, 19 жовтня Луцьк потрапив у "помаранчеву" карантинну зону, яка передбачає обмеження масових заходів. В ОДА зазначили: за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму участь у подібних заходах можуть взяти не більше 20 осіб.



Коли відбудеться ювілейний концерт у філармонії наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинській обласній філармонії відмовили у проведенні ювілейного концерту до 80-річчя мистецького закладу. Запланований концерт мав відбутися на 22 жовтня у Волинському облмуздрамтеатрі. Про це повідомляє сайт філармонії Одними з учасників збірного концерту мали бути артисти Волинського народний хору. Його художній керівникрозповів Суспільному , що концерт мав відбутися ще навесні цього року, однак через карантин його перенести на 22 жовтня.Зі слів Олександра Стадника, у хорі не розуміють рішення комісії ТЕБ та НС про заборону звітного концерту, бо 19 та 20 жовтня у Луцьку відбувся концерт співачки Тіни Кароль."Ми ретельно готувалися до концерту. Розраховували, що концерт відвідає десь до 200 людей. Це навіть не пів зали. Чомусь у нас одним можна, іншим - ні. У нас - політика подвійних стандартів присутня", - каже Олександр Стадник.Як розповіла Суспільному керівниця управління інформаційної політики ОДА, обласна філармонія перебуває в підпорядкуванні Волинської обласної ради, тому концертна організація мусить виконувати рішення ТЕБ та НС.До слова, концерт співачки Тіни Кароль у Луцьку організовувала приватна івент агенція. Виступ відбувся у Волинському обласному драматичному театрі.Нагадаємо, 19 жовтня Луцьк потрапив у "помаранчеву" карантинну зону, яка передбачає обмеження масових заходів. В ОДА зазначили: за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму участь у подібних заходах можуть взяти не більше 20 осіб.Коли відбудеться ювілейний концерт у філармонії наразі невідомо.

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