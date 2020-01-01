Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах

, він же дядя Міша зі Сваляви, - батько 8 дітей, який воює (із невеликою перервою) з 2014 року у 14-ій бригаді.Про це пише пресслужба бригади у фейсбуці.Підготовка до зими на передовій – справа особлива: в теплокомуненерго з вимогою дати тепло не подзвониш… Тож воїни, зустрічаючи перші холоди та готуючись до зимівлі на «нулі», розраховують, як і у всьому іншому, на власні сили та на власні руки – щоденно бійці, не задіяні на бойовому чергуванні, будують дровітні, заготовляють дрова, утеплюють бліндажі, встановлюють буржуйки.У трудомісткому процесі підготовки до зими Михайло Михайлович займає особливе, почесне місце, бо він будує каміни! Справжні, з «живим» вогнем, який дає не тільки тепло, а й неповторне відчуття затишку.- То ще дід навчив будувати, - розповідає Михайло Михайлович, розпалюючи камін, - і батько дещо підказував – одним словом, сімейне ремесло. Скільки таких камінів маю збудованих? Та хто ж рахував?.. Багато. Бо до війни їх будівництвом та теслярством на життя заробляв, і роботи завжди вистачало. Збудувати ж камін у бліндажі – ідея командира роти, і за його підтримки все вдалося!Своє рішення в 2014 році йти на фронт дядя Міша, батько 3 синів, 5 доньок і дід 6 онуків пояснює просто: не міг інакше, бо «чому Україну повинен захищати хтось, а не я?».Поки розмовляємо, вогонь у каміні розгорається, і гостинно спонукає підсунутися ближче, а Михайло Михайлович, хвацько підкидаючи в своє дітище дрова, через камеру передає привіт своїй великій родині, і з посмішкою додає щось чи то угорською, чи румунською. На запитання, що саме сказав, з хитринкою каже: «Вдома зрозуміють»…