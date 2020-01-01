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Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах

Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах
Михайло Михайлович, він же дядя Міша зі Сваляви, - батько 8 дітей, який воює (із невеликою перервою) з 2014 року у 14-ій бригаді.

Про це пише пресслужба бригади у фейсбуці.

Підготовка до зими на передовій – справа особлива: в теплокомуненерго з вимогою дати тепло не подзвониш… Тож воїни, зустрічаючи перші холоди та готуючись до зимівлі на «нулі», розраховують, як і у всьому іншому, на власні сили та на власні руки – щоденно бійці, не задіяні на бойовому чергуванні, будують дровітні, заготовляють дрова, утеплюють бліндажі, встановлюють буржуйки.

У трудомісткому процесі підготовки до зими Михайло Михайлович займає особливе, почесне місце, бо він будує каміни! Справжні, з «живим» вогнем, який дає не тільки тепло, а й неповторне відчуття затишку.

- То ще дід навчив будувати, - розповідає Михайло Михайлович, розпалюючи камін, - і батько дещо підказував – одним словом, сімейне ремесло. Скільки таких камінів маю збудованих? Та хто ж рахував?.. Багато. Бо до війни їх будівництвом та теслярством на життя заробляв, і роботи завжди вистачало. Збудувати ж камін у бліндажі – ідея командира роти, і за його підтримки все вдалося!
Своє рішення в 2014 році йти на фронт дядя Міша, батько 3 синів, 5 доньок і дід 6 онуків пояснює просто: не міг інакше, бо «чому Україну повинен захищати хтось, а не я?».

Поки розмовляємо, вогонь у каміні розгорається, і гостинно спонукає підсунутися ближче, а Михайло Михайлович, хвацько підкидаючи в своє дітище дрова, через камеру передає привіт своїй великій родині, і з посмішкою додає щось чи то угорською, чи румунською. На запитання, що саме сказав, з хитринкою каже: «Вдома зрозуміють»…
Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах
Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах


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Теги: АТО, ООС, передова, 14 бригада
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