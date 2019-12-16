У Рівному директору водоканалу вночі підпалили Mercedes
Сьогодні, 11:23
Вночі у Рівному загорівся Mercedes-Benz CLS 350.
Як повідомляє ГУ ДСНС в Рівненській області, авто було припарковане по вулиці Клима Савури, - пише Рівне вечірнє.
Вже о 03:54 за адресою виїхало семеро вогнеборців. Вогонь вдалося ліквідувати. Вигорів мотор автомобіля.
Згодом стало відомо, що автівкою, яка горіла, користується директор Рівненського облводоканалу Андрій Карауш. До слова, Карауш очолює список однієї з партій, яка балотується до Рівненської обласної ради. Ймовірно, це був підпал. З місця події слідчі поліції вилучили пожежне сміття. Згоріла лише передня частина авто, адже рятувальники встигли вчасно приїхати.
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Як повідомляє ГУ ДСНС в Рівненській області, авто було припарковане по вулиці Клима Савури, - пише Рівне вечірнє.
Вже о 03:54 за адресою виїхало семеро вогнеборців. Вогонь вдалося ліквідувати. Вигорів мотор автомобіля.
Згодом стало відомо, що автівкою, яка горіла, користується директор Рівненського облводоканалу Андрій Карауш. До слова, Карауш очолює список однієї з партій, яка балотується до Рівненської обласної ради. Ймовірно, це був підпал. З місця події слідчі поліції вилучили пожежне сміття. Згоріла лише передня частина авто, адже рятувальники встигли вчасно приїхати.
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