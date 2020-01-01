Через помилку терміново передруковують бюлетені для Володимира-Волинського





Це сталося через помилку із списком кандидатів однієї із партій, яку допустили у друкарні, – повідомляє



Нові бюлетені передадуть на виборчі дільниці 24-го жовтня після 16:00.



До слова, бюлетені для Володимира-Волинського та району цьогоріч друкують у Луцьку.



Як підтвердила

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