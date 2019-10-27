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У прикордонному селі на Волині відремонтують вулицю

У прикордонному селі на Волині відремонтують вулицю
Поточний ремонт запланували на вулиці Прикордонній у селі Бережці, що в Любомльському районі Волинської області.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Вишнівська сільська рада, пише ІА "Волинські новини".

Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 листопада, а аукціон розпочнеться 9 листопада.

Очікувана вартість робіт становить 1,274 мільйона гривень.

Поточний ремонт вулиці Прикордонної в Бережцях включатиме планування узбіч, улаштування дорожніх корит, основ, ущільнення узбіччя дорожнім котком і планування узбіч механізованим способом.

Усі роботи планують закінчити до кінця поточного року. Гарантійний термін експлуатації об’єкту має становити не менше 10 років.

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Теги: Бережці, дорога, вулиця, ремонт
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