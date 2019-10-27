У прикордонному селі на Волині відремонтують вулицю





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Вишнівська сільська рада, пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 листопада, а аукціон розпочнеться 9 листопада.



Очікувана вартість робіт становить 1,274 мільйона гривень.



Поточний ремонт вулиці Прикордонної в Бережцях включатиме планування узбіч, улаштування дорожніх корит, основ, ущільнення узбіччя дорожнім котком і планування узбіч механізованим способом.



Усі роботи планують закінчити до кінця поточного року. Гарантійний термін експлуатації об’єкту має становити не менше 10 років.

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