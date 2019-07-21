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В Україні виборчі дільниці «мінували» вже вісім разів

В Україні виборчі дільниці «мінували» вже вісім разів
Національна поліція отримала 8 повідомлень про нібито мінування виборчих дільниць, однак жодне з них не підтвердилося.

Про це на брифінгу повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зранку ми доводили інформацію, що працюють вибухотехнічні групи як Національної поліції, так і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Так от, на сьогодні у нас уже «мінували» 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко і оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками. Ми зараз встановлюємо, хто дзвонив, з якою метою, але в той же час ми тримаємо порядок», - сказав Клименко.

Він зауважив, що поліція працює в штатному режимі, і немає кричущих фактів, які могли свідчити про те, що вибори «десь не відбудуться або складно відбуваються».

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Теги: вибори, дільниця, мінування
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