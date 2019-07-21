В Україні виборчі дільниці «мінували» вже вісім разів





Про це на брифінгу повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент



«Зранку ми доводили інформацію, що працюють вибухотехнічні групи як Національної поліції, так і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Так от, на сьогодні у нас уже «мінували» 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко і оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками. Ми зараз встановлюємо, хто дзвонив, з якою метою, але в той же час ми тримаємо порядок», - сказав Клименко.



Він зауважив, що поліція працює в штатному режимі, і немає кричущих фактів, які могли свідчити про те, що вибори «десь не відбудуться або складно відбуваються».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна поліція отримала 8 повідомлень про нібито мінування виборчих дільниць, однак жодне з них не підтвердилося.Про це на брифінгу повідомив очільник Національної поліції, повідомляє кореспондент Укрінформу «Зранку ми доводили інформацію, що працюють вибухотехнічні групи як Національної поліції, так і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Так от, на сьогодні у нас уже «мінували» 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко і оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками. Ми зараз встановлюємо, хто дзвонив, з якою метою, але в той же час ми тримаємо порядок», - сказав Клименко.Він зауважив, що поліція працює в штатному режимі, і немає кричущих фактів, які могли свідчити про те, що вибори «десь не відбудуться або складно відбуваються».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію