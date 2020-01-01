Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
Сьогодні, 21:16
У Луцьку лише одна людина із лабораторно підтвердженим COVID-19 захотіла проголосувати вдома, - про це Суспільному розповіла голова міської ТВК Марія Парфенюк.
Єдиний лучанин, який підтвердив комісії наявність коронавірусу, вже проголосував, каже Марія Парфенюк. З її слів, члени комісії до нього поїхали у спеціальних халатах.
"Бюлетень в окрему скриньку взяли й останнім його запакують в рукавичках", - каже голова міської ТВК. З її слів, дезінфекція бюлетенів не передбачена законом. Від рідини папір зіпсується, кварцувати бюлетені теж не будуть.
Щоб здійснити волевиявлення вдома громадяни мали встигнути подати заяву і медичну довідку до 20-ої години 23-го жовтня. Один із тих, хто нині на самоізоляції з підтвердженим діагнозом COVID-19, голова обласного осередку організації "Комітет виборців України" Юрій Кресак. Суспільному він розповів, що проголосувати не зміг, бо про свій діагноз дізнався лише у п'ятницю.
"Непродумана процедура голосування людей, які потрапили в цю ситуацію. Так, це є порушення моїх прав виборчих, але коли доводиться обирати з-поміж виборчого права і права іншого громадянина на життя, то я обираю його право на здоров’я і життя, ніж свої виборчі права", - каже голова КВУ Волині.
У Ківерцівському районі, який віднедавна входить до "червоної" зони 28 виборців виявили бажання голосувати вдома. Двоє з них мають лабораторно підтверджену коронавірусну інфекцію. Про це Суспільному розповіла членкиня ДВК Галина Гомеля.
Для членів ДВК, які їздили збирати голоси до ківерчан додому, з територіальної виборчої комісії виділили рукавички та захисні екрани. Захисних костюмів не мали.
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Єдиний лучанин, який підтвердив комісії наявність коронавірусу, вже проголосував, каже Марія Парфенюк. З її слів, члени комісії до нього поїхали у спеціальних халатах.
"Бюлетень в окрему скриньку взяли й останнім його запакують в рукавичках", - каже голова міської ТВК. З її слів, дезінфекція бюлетенів не передбачена законом. Від рідини папір зіпсується, кварцувати бюлетені теж не будуть.
Щоб здійснити волевиявлення вдома громадяни мали встигнути подати заяву і медичну довідку до 20-ої години 23-го жовтня. Один із тих, хто нині на самоізоляції з підтвердженим діагнозом COVID-19, голова обласного осередку організації "Комітет виборців України" Юрій Кресак. Суспільному він розповів, що проголосувати не зміг, бо про свій діагноз дізнався лише у п'ятницю.
"Непродумана процедура голосування людей, які потрапили в цю ситуацію. Так, це є порушення моїх прав виборчих, але коли доводиться обирати з-поміж виборчого права і права іншого громадянина на життя, то я обираю його право на здоров’я і життя, ніж свої виборчі права", - каже голова КВУ Волині.
У Ківерцівському районі, який віднедавна входить до "червоної" зони 28 виборців виявили бажання голосувати вдома. Двоє з них мають лабораторно підтверджену коронавірусну інфекцію. Про це Суспільному розповіла членкиня ДВК Галина Гомеля.
Для членів ДВК, які їздили збирати голоси до ківерчан додому, з територіальної виборчої комісії виділили рукавички та захисні екрани. Захисних костюмів не мали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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