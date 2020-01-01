вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції

Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
У Луцьку лише одна людина із лабораторно підтвердженим COVID-19 захотіла проголосувати вдома, - про це Суспільному розповіла голова міської ТВК Марія Парфенюк.

Єдиний лучанин, який підтвердив комісії наявність коронавірусу, вже проголосував, каже Марія Парфенюк. З її слів, члени комісії до нього поїхали у спеціальних халатах.

"Бюлетень в окрему скриньку взяли й останнім його запакують в рукавичках", - каже голова міської ТВК. З її слів, дезінфекція бюлетенів не передбачена законом. Від рідини папір зіпсується, кварцувати бюлетені теж не будуть.

Щоб здійснити волевиявлення вдома громадяни мали встигнути подати заяву і медичну довідку до 20-ої години 23-го жовтня. Один із тих, хто нині на самоізоляції з підтвердженим діагнозом COVID-19, голова обласного осередку організації "Комітет виборців України" Юрій Кресак. Суспільному він розповів, що проголосувати не зміг, бо про свій діагноз дізнався лише у п'ятницю.

"Непродумана процедура голосування людей, які потрапили в цю ситуацію. Так, це є порушення моїх прав виборчих, але коли доводиться обирати з-поміж виборчого права і права іншого громадянина на життя, то я обираю його право на здоров’я і життя, ніж свої виборчі права", - каже голова КВУ Волині.

У Ківерцівському районі, який віднедавна входить до "червоної" зони 28 виборців виявили бажання голосувати вдома. Двоє з них мають лабораторно підтверджену коронавірусну інфекцію. Про це Суспільному розповіла членкиня ДВК Галина Гомеля.

Для членів ДВК, які їздили збирати голоси до ківерчан додому, з територіальної виборчої комісії виділили рукавички та захисні екрани. Захисних костюмів не мали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: голосування, коронавірус, самоізоляція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто перемагає на виборах мерів та до міських рад Львова, Одеси, Черкас та інших міст за даним екзит-полу
Сьогодні, 21:50
Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів
Сьогодні, 21:29
Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
Сьогодні, 21:16
У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування
Сьогодні, 20:38
На Волині чоловік розірвав бюлетень на шматки
Сьогодні, 20:05
Схожі новини
У районі на Волині два класи – на самоізоляції через коронавірус У районі на Волині два класи – на самоізоляції через коронавірус
12 жовтень, 16:15
На самоізоляції на Волині наразі перебуває 2 248 учнів На самоізоляції на Волині наразі перебуває 2 248 учнів
02 жовтень, 21:33
У школі на Волині через хворого на коронавірус учня клас пішов на самоізоляцію У школі на Волині через хворого на коронавірус учня клас пішов на самоізоляцію
29 вересень, 00:12
У Володимирі-Волинському через коронавірус в учнів на самоізоляцію відправили два класи У Володимирі-Волинському через коронавірус в учнів на самоізоляцію відправили два класи
15 вересень, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто перемагає на виборах мерів та до міських рад Львова, Одеси, Черкас та інших міст за даним екзит-полу
Сьогодні, 21:50
 0
Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів
Сьогодні, 21:29
 0
Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
Сьогодні, 21:16
 0
У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування
Сьогодні, 20:38
 0
На Волині чоловік розірвав бюлетень на шматки
Сьогодні, 20:05
 0
Медіа
відео
1/8