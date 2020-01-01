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У Луцьку викрили магазин «Файний», який торгує алкоголем у заборонений час

У Луцьку викрили магазин «Файний», який торгує алкоголем у заборонений час
Луцькі муніципали вкотре викрили продавця, який торгує алкоголем у заборонений час (з 22:00 до 08:00).

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.

Так, муніципали виявили порушення у магазині «Файний», який знаходиться на вулиці Гетьмана Мазепи, 43.

Відтак, на порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.2 ст.156 КУпАП та передали на розгляд адміністративній комісії за місцем проживання.

Штраф за таке правопорушення чималий – від 1700 до 6800 грн.

У Луцьку викрили магазин «Файний», який торгує алкоголем у заборонений час
У Луцьку викрили магазин «Файний», який торгує алкоголем у заборонений час

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Теги: муніципали, алкоголь, продавець
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