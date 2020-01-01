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Вибори мера Луцька: порахували половину голосів

Вибори мера Луцька: порахували половину голосів
Відповідно до даних обрахунку 54 дільниць з 110 впевнену перемогу в першому турі виборів міського голови Луцька здобуває радник міського голови Ігор Поліщук.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, - пишуть Волинські новини.

Станом на 8:40 хвилин обраховано 99 980 бюлетів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:

Ігор Поліщук – 33,93%

Богдан Шиба – 12,97%

Юрій Моклиця – 12,84%

Алла Надточій – 10,51%

Роман Бондарук – 7,94%

Микола Федік – 6,92%

Ірина Чебелюк – 5,69%

Мельник Євген – 3,35%

Віктор Грисюк – 1,77%

Артур Мартіросян – 1,72%

Дмитро Глазунов – 1,42%

Підрахунок голосів триває, офіційні результати – згодом.

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Теги: вибори, мер, Луцьк, Ігор Поліщук
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Коментарі 1
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Так, як під Януковича років вісім тому "лягав" Палиця, не "лягав" ніхто і ніколи. Цілував скрізь. А тепер люди голосують за його мера. Це не народ, це бидло....
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