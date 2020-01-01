Вибори мера Луцька: порахували половину голосів

Ігор Поліщук.



Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, - пишуть



Станом на 8:40 хвилин обраховано 99 980 бюлетів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:



Ігор Поліщук – 33,93%



Богдан Шиба – 12,97%



Юрій Моклиця – 12,84%



Алла Надточій – 10,51%



Роман Бондарук – 7,94%



Микола Федік – 6,92%



Ірина Чебелюк – 5,69%



Мельник Євген – 3,35%



Віктор Грисюк – 1,77%



Артур Мартіросян – 1,72%



Дмитро Глазунов – 1,42%



Підрахунок голосів триває, офіційні результати – згодом.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до даних обрахунку 54 дільниць з 110 впевнену перемогу в першому турі виборів міського голови Луцька здобуває радник міського головиПро це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, - пишуть Волинські новини Станом на 8:40 хвилин обраховано 99 980 бюлетів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:Ігор Поліщук – 33,93%Богдан Шиба – 12,97%Юрій Моклиця – 12,84%Алла Надточій – 10,51%Роман Бондарук – 7,94%Микола Федік – 6,92%Ірина Чебелюк – 5,69%Мельник Євген – 3,35%Віктор Грисюк – 1,77%Артур Мартіросян – 1,72%Дмитро Глазунов – 1,42%Підрахунок голосів триває, офіційні результати – згодом.

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