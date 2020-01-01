Вибори мера Луцька: порахували половину голосів
Сьогодні, 12:23
Відповідно до даних обрахунку 54 дільниць з 110 впевнену перемогу в першому турі виборів міського голови Луцька здобуває радник міського голови Ігор Поліщук.
Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, - пишуть Волинські новини.
Станом на 8:40 хвилин обраховано 99 980 бюлетів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:
Ігор Поліщук – 33,93%
Богдан Шиба – 12,97%
Юрій Моклиця – 12,84%
Алла Надточій – 10,51%
Роман Бондарук – 7,94%
Микола Федік – 6,92%
Ірина Чебелюк – 5,69%
Мельник Євген – 3,35%
Віктор Грисюк – 1,77%
Артур Мартіросян – 1,72%
Дмитро Глазунов – 1,42%
Підрахунок голосів триває, офіційні результати – згодом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли повідомлять остаточні результати виборів у Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, - пишуть Волинські новини.
Станом на 8:40 хвилин обраховано 99 980 бюлетів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:
Ігор Поліщук – 33,93%
Богдан Шиба – 12,97%
Юрій Моклиця – 12,84%
Алла Надточій – 10,51%
Роман Бондарук – 7,94%
Микола Федік – 6,92%
Ірина Чебелюк – 5,69%
Мельник Євген – 3,35%
Віктор Грисюк – 1,77%
Артур Мартіросян – 1,72%
Дмитро Глазунов – 1,42%
Підрахунок голосів триває, офіційні результати – згодом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли повідомлять остаточні результати виборів у Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Так, як під Януковича років вісім тому "лягав" Палиця, не "лягав" ніхто і ніколи. Цілував скрізь. А тепер люди голосують за його мера. Це не народ, це бидло....
Останні новини
Вибори мера Луцька: порахували половину голосів
Сьогодні, 12:23
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Сьогодні, 12:13
Волиняни – одні з найактивніших виборців в Україні
Сьогодні, 12:12