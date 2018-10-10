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У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки

У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки
Комплекти комп'ютерного обладнання для оснащення навчального кабінету та ноутбуки вчителям постачатиме на Любешівщину фірма з Житомирщини.

Про це повідомляє Рaйон.Любешів.

На днях сторони (відділ освіти й культури Любешівської РДА та товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАНДАР» з Житомирської області) уклали угоду про закупівлю для шкіл Любешівщини восьми комплектів комп'ютерного обладнання та двох ноутбуків для вчителів. Сума контракту – 299,6 тисячі гривень.

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Теги: вчитель, ноутбук, комп'ютер, тендер
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