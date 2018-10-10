У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки





Про це повідомляє



На днях сторони (відділ освіти й культури Любешівської РДА та товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАНДАР» з Житомирської області) уклали угоду про закупівлю для шкіл Любешівщини восьми комплектів комп'ютерного обладнання та двох ноутбуків для вчителів. Сума контракту – 299,6 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комплекти комп'ютерного обладнання для оснащення навчального кабінету та ноутбуки вчителям постачатиме на Любешівщину фірма з Житомирщини.Про це повідомляє Рaйон.Любешів На днях сторони (відділ освіти й культури Любешівської РДА та товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАНДАР» з Житомирської області) уклали угоду про закупівлю для шкіл Любешівщини восьми комплектів комп'ютерного обладнання та двох ноутбуків для вчителів. Сума контракту – 299,6 тисячі гривень.

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