У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки
Сьогодні, 00:30
Комплекти комп'ютерного обладнання для оснащення навчального кабінету та ноутбуки вчителям постачатиме на Любешівщину фірма з Житомирщини.
Про це повідомляє Рaйон.Любешів.
На днях сторони (відділ освіти й культури Любешівської РДА та товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАНДАР» з Житомирської області) уклали угоду про закупівлю для шкіл Любешівщини восьми комплектів комп'ютерного обладнання та двох ноутбуків для вчителів. Сума контракту – 299,6 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Рaйон.Любешів.
На днях сторони (відділ освіти й культури Любешівської РДА та товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАНДАР» з Житомирської області) уклали угоду про закупівлю для шкіл Любешівщини восьми комплектів комп'ютерного обладнання та двох ноутбуків для вчителів. Сума контракту – 299,6 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У районі на Волині для вчителів закупили комп'ютери та ноутбуки
Сьогодні, 00:30
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні
26 жовтень, 22:41