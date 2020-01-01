У працівників суду на Волині виявили коронавірус





Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Володимир-Волинський міський суд продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя. Про це йдеться на офіційній сторінці суду в



Разом з цим, з метою безпечного перебування у приміщенні суду, там регулярно проводять прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь.



“Рекомендуємо громадянам подавати необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання, тощо) засобами електронного та поштового зв’язку, або через особистий кабінет в системі «Електронний суд»”, – йдеться у повідомленні.



Водночас, громадян просять утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін, а також утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання.



“Просимо учасників судових засідань та відвідувачів суду з розумінням віднестись до вжиття вимушених протиепідемічних заходів задля запобігання поширення коронавірусу COVID-19”, – наголошують в суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох працівників Володимир-Волинського міського суду діагностували COVID-19.Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Володимир-Волинський міський суд продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя. Про це йдеться на офіційній сторінці суду в facebook Разом з цим, з метою безпечного перебування у приміщенні суду, там регулярно проводять прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь.“Рекомендуємо громадянам подавати необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання, тощо) засобами електронного та поштового зв’язку, або через особистий кабінет в системі «Електронний суд»”, – йдеться у повідомленні.Водночас, громадян просять утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін, а також утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання.“Просимо учасників судових засідань та відвідувачів суду з розумінням віднестись до вжиття вимушених протиепідемічних заходів задля запобігання поширення коронавірусу COVID-19”, – наголошують в суді.

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