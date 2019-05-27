вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білорусь змінила правила в'їзду до країни

Білорусь змінила правила в'їзду до країни
Через пандемію коронавірусу Білорусь змінила правила в'їзду до країни.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

При в’їзді до Білорусі для громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебували у країнах «червоної зони», необхідно пройти 10-денну самоізоляцію.

Також самоізоляцію мають пройти ті, хто транзитом проїжджав одну з країн «червоної зони» та не мають документального підтвердження, що транзит не перевищував 24 години.

Наразі до переліку країн «червоної зони» відноситься 131 країна, зокрема й Україна. (Список країн, затверджений урядом Білорусі, за посиланням - https://bit.ly/2IV38NU)
З постановою ознайомитися можна тут: https://bit.ly/2Ht80c8

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Білорусь, правила, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині визначили кращих більярдистів, які поїдуть на чемпіонат України
Сьогодні, 10:00
Напад акули на українських туристів у Єгипті: подробиці жахливого інциденту
Сьогодні, 09:59
Білорусь змінила правила в'їзду до країни
Сьогодні, 09:38
У місті на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
Сьогодні, 09:28
Схожі новини
В Україні змінили правила прописки В Україні змінили правила прописки
28 травень, 11:01
З «проєктом», але без «индика»: опублікували повний текст нового українського правопису З «проєктом», але без «индика»: опублікували повний текст нового українського правопису
27 травень, 2019, 18:35
Уряд змінив Правил дорожнього руху у прикордонних районах Уряд змінив Правил дорожнього руху у прикордонних районах
11 листопад, 2016, 15:16
«Муніципальна няня»: що змінилося та хто тепер має право на компенсацію «Муніципальна няня»: що змінилося та хто тепер має право на компенсацію
22 жовтень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині помер керівник заслуженого народного ансамблю «Колос»
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині – новий відповідальний за «війну» з коронавірусом
Сьогодні, 10:18
 0
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8