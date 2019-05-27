Білорусь змінила правила в'їзду до країни
Сьогодні, 09:38
Через пандемію коронавірусу Білорусь змінила правила в'їзду до країни.
Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.
При в’їзді до Білорусі для громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебували у країнах «червоної зони», необхідно пройти 10-денну самоізоляцію.
Також самоізоляцію мають пройти ті, хто транзитом проїжджав одну з країн «червоної зони» та не мають документального підтвердження, що транзит не перевищував 24 години.
Наразі до переліку країн «червоної зони» відноситься 131 країна, зокрема й Україна. (Список країн, затверджений урядом Білорусі, за посиланням - https://bit.ly/2IV38NU)
З постановою ознайомитися можна тут: https://bit.ly/2Ht80c8
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Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.
При в’їзді до Білорусі для громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебували у країнах «червоної зони», необхідно пройти 10-денну самоізоляцію.
Також самоізоляцію мають пройти ті, хто транзитом проїжджав одну з країн «червоної зони» та не мають документального підтвердження, що транзит не перевищував 24 години.
Наразі до переліку країн «червоної зони» відноситься 131 країна, зокрема й Україна. (Список країн, затверджений урядом Білорусі, за посиланням - https://bit.ly/2IV38NU)
З постановою ознайомитися можна тут: https://bit.ly/2Ht80c8
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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