Білорусь змінила правила в'їзду до країни





Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.



При в’їзді до Білорусі для громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебували у країнах «червоної зони», необхідно пройти 10-денну самоізоляцію.



Також самоізоляцію мають пройти ті, хто транзитом проїжджав одну з країн «червоної зони» та не мають документального підтвердження, що транзит не перевищував 24 години.



Наразі до переліку країн «червоної зони» відноситься 131 країна, зокрема й Україна. (Список країн, затверджений урядом Білорусі, за посиланням -

З постановою ознайомитися можна тут: https://bit.ly/2Ht80c8

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