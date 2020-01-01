Напад акули на українських туристів у Єгипті: подробиці жахливого інциденту





Подія трапилася на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена починаючи з 1 листопада 2019 року, - повідомляє Gazeta.ua. з посиланням на пресслужбу туроператора.



"Спочатку туристи звернулися до гіда в готелі з придбання такої екскурсії. Їм відмовили і попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза готелем, в якому відпочивали", – йдеться в повідомленні.



Наразі постраждалі перебувають у лікарні: українка отримала глибокі рани від укусів. ЇЇ 12-річний син втратив частину руки нижче ліктя, їх обох вже прооперували. Травми також отримав інструктор, який проводив екскурсію.



Зазначається, що туристична страховка не покриє вартість лікування. Так як заняття підводним плаванням відноситься до винятків зі страхових випадків.



"Як тільки з'явиться нова інформація, ми зможемо повідомити деталі про стан постраждалих. Зі свого боку готові надати підтримку постраждалим для їх повернення в Україну, як тільки на це дадуть дозвіл лікарі", – зазначив туроператор.



У Єгипті під час снорклінгу (підводне плавання з трубкою ) на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім'я. 12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося, повідомляло Державне агентство розвитку туризму України. Уряд Єгипту взяв на себе лікування. Надають всю необхідну медичну допомогу. Посольство України на зв'язку з рідними потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постраждалі від нападу акули українські туристи в єгипетському Шарм-ель-Шейху знали про заборону підводного купання та придбали послугу у третіх осіб.Подія трапилася на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена починаючи з 1 листопада 2019 року, - повідомляє Gazeta.ua. з посиланням на пресслужбу туроператора."Спочатку туристи звернулися до гіда в готелі з придбання такої екскурсії. Їм відмовили і попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза готелем, в якому відпочивали", – йдеться в повідомленні.Наразі постраждалі перебувають у лікарні: українка отримала глибокі рани від укусів. ЇЇ 12-річний син втратив частину руки нижче ліктя, їх обох вже прооперували. Травми також отримав інструктор, який проводив екскурсію.Зазначається, що туристична страховка не покриє вартість лікування. Так як заняття підводним плаванням відноситься до винятків зі страхових випадків."Як тільки з'явиться нова інформація, ми зможемо повідомити деталі про стан постраждалих. Зі свого боку готові надати підтримку постраждалим для їх повернення в Україну, як тільки на це дадуть дозвіл лікарі", – зазначив туроператор.У Єгипті під час снорклінгу (підводне плавання з трубкою ) на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім'я. 12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося, повідомляло Державне агентство розвитку туризму України. Уряд Єгипту взяв на себе лікування. Надають всю необхідну медичну допомогу. Посольство України на зв'язку з рідними потерпілих.

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