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У Луцьку медзаклад отримав нові автомобілі. ФОТО

У Луцьку медзаклад отримав нові автомобілі. ФОТО
Луцький центр первинної медичної допомоги №1 отримав два новеньких службових автомобілі Citroen Berlingo.

Про це повідомляють на сторінці медичного закладу.

Купівля автомобілів успішно відбулася в системі ProZorro з третьої спроби проведення торгів, які виграло ТОВ «ТД АВТОЦЕНТР ПОДІЛЛЯ».

Станом на 26 жовтня авто знаходяться на території підприємства та очікують на реєстрацію.

Як зазначає директор КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов, такі автомобілі є вкрай необхідні для потреб центру сьогодні, адже наявний автопарк уже застарів та потребував оновлення. А завдяки цим новим автомобілям буде забезпечено безперебійне перевезення сімейних лікарів, медикаментів, аналізів та ін. Також на базі центру працює дві мобільні медичні бригади для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та мультидисциплінарна команда з надання послуг мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, які потребують постійних перевезень.

До слова, придбані автомобілі розраховані на міський цикл руху та відповідають екологічним нормам ЄВРО-5.

У Луцьку медзаклад отримав нові автомобілі. ФОТО
У Луцьку медзаклад отримав нові автомобілі. ФОТО
У Луцьку медзаклад отримав нові автомобілі. ФОТО
У Луцьку медзаклад отримав нові автомобілі. ФОТО

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Теги: луцька поліклініка, автопарк
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