Від смертельної хвороби помер 29-річний військовий, який служив у волинській бригаді

28 жовтня перестало битися серце 29-річного старшого лейтенанта учасника бойових дій на сході України, який тривалий час боровся зі смертельною недугою.Про це повідомляє пресслужба військової частини 4112 НЦУ.Орест навчався в Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, а згодом здобув ступінь магістра в Львівському інституті Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка». Проходив службу на посадах заступника командира мінометної батареї з озброєння механізованого батальйону 51 окремої гвардійської механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, заступника командира мінометної батареї з озброєння механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади ОК «Північ» та ОК «Захід» СВ ЗСУ.В березні 2014 року у складі 51-ї окремої механізованої бригади (м. Володимир-Волинський) Орест Сідельник вирушив на Схід. Спочатку був Маріупольський аеропорт, потім Савур-Могила. Мінометна батарея, де старший лейтенант Орест Сідельник був заступником з озброєння, з червня майже по вересень 2014 знаходилась в Таранах та Петрівському. Після нанесення артилерійських обстрілів українських позицій на Савур-Могилі, підрозділи 51-ї бригади були змушені відійти. Командир мінометної батареї 1-го механізованого батальйону капітанзагинув, а Орест та його підлеглі ледве залишились живі.В 2018 році він звільнився в запас ЗСУ у зв’язку із закінченням терміну контракту та в тому ж році вступив до лав Національної гвардії України на посаду командира комендантського взводу роти бойового забезпечення.Та, на жаль, хвороба не дала можливість насолодитися життям. У нього лікарі виявили меланому порожнини носа та верхньощелепної пазухи. Оресту було проведено операцію та необхідне лікування. Та повторні дослідження показали, що хвороба не планує відступати. Подальше лікування не допомогло. Хвороба все ж таки перемогла.В старшого лейтенанта Ореста Сідельника залишилась дружина та 2-річна донька.29 жовтня о 18.00 год. у селі Волиця Жовківського району Львівської області відбудеться парастас за військовослужбовцем. Чин похорону відбудеться завтра, 30 жовтня, о 12 годині за тією ж адресою.Всіх небайдужих матеріально допомогти сім’ї військовослужбовця, так як усі кошти родини витрачені на тривале лікування: Картка для надання допомоги: