На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома

У Володимирецькому районі на Рівненщині загинув неповнолітній мотоцикліст, який був без захисного мотошолома.Поліцейські встановили, що вчора, 29 жовтня, близько 23:20 14-річний житель села Кідри — водій мотоцикла Lifan, на автодорозі між селами Кідри та Дубівка не впорався із керуванням, впав та перекинувся у кювет, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Отримані кермувальником двоколісного травми виявилися несумісні з життям. Пасажир мотоцикла, 19-річний односелець водія, у ДТП не травмувався. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.