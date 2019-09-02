На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома
Сьогодні, 14:40
У Володимирецькому районі на Рівненщині загинув неповнолітній мотоцикліст, який був без захисного мотошолома.
Поліцейські встановили, що вчора, 29 жовтня, близько 23:20 14-річний житель села Кідри — водій мотоцикла Lifan, на автодорозі між селами Кідри та Дубівка не впорався із керуванням, впав та перекинувся у кювет, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Отримані кермувальником двоколісного травми виявилися несумісні з життям. Пасажир мотоцикла, 19-річний односелець водія, у ДТП не травмувався. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Поліцейські встановили, що вчора, 29 жовтня, близько 23:20 14-річний житель села Кідри — водій мотоцикла Lifan, на автодорозі між селами Кідри та Дубівка не впорався із керуванням, впав та перекинувся у кювет, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Отримані кермувальником двоколісного травми виявилися несумісні з життям. Пасажир мотоцикла, 19-річний односелець водія, у ДТП не травмувався. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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