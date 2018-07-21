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Україна купить ескадрилью американських винищувачів

Україна купить ескадрилью американських винищувачів
Україна планує до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів.

Про це в інтерв’ю заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, - повідомляє видання Аспекти.

При цьому він зазначив, що Україна навряд чи створить власний літак. Тільки для створення прототипу, за його словами, необхідно не менше 10 років і 10 мільярдів доларів.

«Створити бойовий літак — багатофункціональний винищувач, Україні навряд чи вдасться в найближчій перспективі. Для цього у нас немає, по-перше, відповідної наукової бази, немає потужностей виробництва, досвіду. Україна може випускати лише військово-транспортні літаки», — сказав Дроздов.

У зв’язку з цим у Збройних силах планують закуповувати авіаційну техніку за кордоном.

«Йдеться про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні сили хотіли б мати і сучасну техніку, як ось американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках», — зазначив Дроздов.

Він зазначив, що Україна хотіла б піти шляхом Польщі, яка тільки зараз почала переговори зі США про отримання винищувачів F-35.

Проблем із перенавчанням льотного складу не повинно виникнути, однак є нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням, зазначив Дроздов.

Крім того, командувач Повітряних сил розповів, що військові захищають повітряні кордони України на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року.

«Найстаріші літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація — Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака», — говорить він.

Дроздов зазначив, що ремонт і модернізацію радянської техніки можна проводити вічно, і років через 10 літаки не зможуть виконувати поставлені завдання.

Відзначимо, минулого року 60% літаків, які надійшли до військових частин, пройшли не тільки ремонт, а й модернізацію. Йдеться про літаки МіГ-29, МіГ-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Іл-76 МД, Ан-26.

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Теги: світ, ЗСУ, США
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Коментарі 2
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А льотчиків - афроамериканців, щоб маскалів лякати, продадуть?
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Ага, щоб на них наші літуни ще в росію втекли? Краще маріхуану дозволити, то кожен українець зможе літати! Тільки низенько - низенько.
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