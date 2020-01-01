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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
За минулу добу в Україні зафіксували 6 754 (з них дітей - 271, медпрацівників - 255) нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за останню добу:


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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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