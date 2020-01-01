Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.



Також за останню добу:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу в Україні зафіксували 6 754 (з них дітей - 271, медпрацівників - 255) нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за останню добу:

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