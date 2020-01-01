Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:56
За минулу добу в Україні зафіксували 6 754 (з них дітей - 271, медпрацівників - 255) нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за останню добу:
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за останню добу:
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