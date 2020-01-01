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«Коронавірусному» шпиталю у луцькому пологовому бути: МОЗ погодило перепрофілювання

«Коронавірусному» шпиталю у луцькому пологовому бути: МОЗ погодило перепрофілювання
МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.

Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 15 жовтня депутати Луцької міської ради погодили облаштування інфекційного відділення для хворих на коронавірус у пологовому будинку.

Сесії передував протест колективу медичного закладу. Завідувач відділенням дитячої реанімації Віталій Богданович розповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих. Проте згодом конфлікт вщух.

На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона.

Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, міністра охорони здоров’я України Максима Степанова від 31 жовтня №128, Луцька міська клінічна лікарня (акушерський корпус Луцького пологового будинку) внесена до переліку медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19.

Таким чином, МОЗ погодило перепрофілювання закладу під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.

Переобладнання окремого корпусу Луцького клінічного пологового будинку у тимчасовий інфекційний госпіталь - найшвидше та найбільш ефективно, кажуть в ОДА, адже в частині палат наявне розведення кисневих точок, що вкрай важливо для хворих на COVID-19 та є можливість ще збільшити кількість ліжок, які будуть підключені до постачання кисню хворим. В корпусі буде окремий вхід та окрема вентиляція, що унеможливить контакт з хворими на COVID-19 та перенесення інфекції.


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Теги: пологовий, коронавірус, Луцьк
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