«Коронавірусному» шпиталю у луцькому пологовому бути: МОЗ погодило перепрофілювання
Сьогодні, 09:19
МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.
Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Нагадаємо, 15 жовтня депутати Луцької міської ради погодили облаштування інфекційного відділення для хворих на коронавірус у пологовому будинку.
Сесії передував протест колективу медичного закладу. Завідувач відділенням дитячої реанімації Віталій Богданович розповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих. Проте згодом конфлікт вщух.
На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона.
Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, міністра охорони здоров’я України Максима Степанова від 31 жовтня №128, Луцька міська клінічна лікарня (акушерський корпус Луцького пологового будинку) внесена до переліку медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19.
Таким чином, МОЗ погодило перепрофілювання закладу під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.
Переобладнання окремого корпусу Луцького клінічного пологового будинку у тимчасовий інфекційний госпіталь - найшвидше та найбільш ефективно, кажуть в ОДА, адже в частині палат наявне розведення кисневих точок, що вкрай важливо для хворих на COVID-19 та є можливість ще збільшити кількість ліжок, які будуть підключені до постачання кисню хворим. В корпусі буде окремий вхід та окрема вентиляція, що унеможливить контакт з хворими на COVID-19 та перенесення інфекції.
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Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Нагадаємо, 15 жовтня депутати Луцької міської ради погодили облаштування інфекційного відділення для хворих на коронавірус у пологовому будинку.
Сесії передував протест колективу медичного закладу. Завідувач відділенням дитячої реанімації Віталій Богданович розповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих. Проте згодом конфлікт вщух.
На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона.
Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, міністра охорони здоров’я України Максима Степанова від 31 жовтня №128, Луцька міська клінічна лікарня (акушерський корпус Луцького пологового будинку) внесена до переліку медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19.
Таким чином, МОЗ погодило перепрофілювання закладу під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.
Переобладнання окремого корпусу Луцького клінічного пологового будинку у тимчасовий інфекційний госпіталь - найшвидше та найбільш ефективно, кажуть в ОДА, адже в частині палат наявне розведення кисневих точок, що вкрай важливо для хворих на COVID-19 та є можливість ще збільшити кількість ліжок, які будуть підключені до постачання кисню хворим. В корпусі буде окремий вхід та окрема вентиляція, що унеможливить контакт з хворими на COVID-19 та перенесення інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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