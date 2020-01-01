«Коронавірусному» шпиталю у луцькому пологовому бути: МОЗ погодило перепрофілювання





Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.



Нагадаємо,



Сесії передував Віталій Богданович розповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих. Проте



На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому,



Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, міністра охорони здоров’я України Максима Степанова від 31 жовтня №128, Луцька міська клінічна лікарня (акушерський корпус Луцького пологового будинку) внесена до переліку медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19.



Таким чином, МОЗ погодило перепрофілювання закладу під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.



Переобладнання окремого корпусу Луцького клінічного пологового будинку у тимчасовий інфекційний госпіталь - найшвидше та найбільш ефективно, кажуть в ОДА, адже в частині палат наявне розведення кисневих точок, що вкрай важливо для хворих на COVID-19 та є можливість ще збільшити кількість ліжок, які будуть підключені до постачання кисню хворим. В корпусі буде окремий вхід та окрема вентиляція, що унеможливить контакт з хворими на COVID-19 та перенесення інфекції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ погодило перепрофілювання пологового будинку Луцька під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Нагадаємо, 15 жовтня депутати Луцької міської ради погодили облаштування інфекційного відділення для хворих на коронавірус у пологовому будинку.Сесії передував протест колективу медичного закладу. Завідувач відділенням дитячої реанімаціїрозповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих. Проте згодом конфлікт вщух На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, міністра охорони здоров’я Українивід 31 жовтня №128, Луцька міська клінічна лікарня (акушерський корпус Луцького пологового будинку) внесена до переліку медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19.Таким чином, МОЗ погодило перепрофілювання закладу під тимчасовий госпіталь хворих на COVID-19.Переобладнання окремого корпусу Луцького клінічного пологового будинку у тимчасовий інфекційний госпіталь - найшвидше та найбільш ефективно, кажуть в ОДА, адже в частині палат наявне розведення кисневих точок, що вкрай важливо для хворих на COVID-19 та є можливість ще збільшити кількість ліжок, які будуть підключені до постачання кисню хворим. В корпусі буде окремий вхід та окрема вентиляція, що унеможливить контакт з хворими на COVID-19 та перенесення інфекції.

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