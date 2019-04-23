Нова Горохівська міська рада: хто отримає депутатські мандати. СПИСОК





Відповідні дані розмістили на



Так, згідно з офіційними підсумками виборів, 26 депутатських крісел у Горохівській міській раді розділять аж між 8 партіями, які змогли здолати 5-відсотковий бар'єр. До слова, загалом партій, місцеві організації яких висували кандидатів у депутати Горохівської міської ради, було 9. Не набрали 5% і більше лише партія «Самопоміч».



Натомість отримають представництво у міській раді такі партії:

«Аграрна партія України» (6 депутатів), «За майбутнє» (4 депутати), «Батьківщина» (3 депутати), «Європейська Солідарність» (3 депутати), «Радикальна партія Олега Ляшка» (3 депутати), «Свобода» (3 депутати), «Сила і Честь» (2 депутати), «Слуга Народу» (2 депутати).



Поіменні списки майбутніх депутатів Горохівської міської ради мають такий вигляд:



«Аграрна партія України»:



Степан Сайкевич (керівник СФГ "Зоря")

Роман Вольчинський (керівник відділу житлової нерухомості ТЗОВ "Атланта нерухомість")

Тарас Щерблюк (голова Горохівської райради)

Олександр Мартинов (голова Холонівської сільради)

Ольга Степанюк (голова ФГ "Луга")

Оксана Щерблюк (директор ПП "Макс Ком")



«Батьківщина»



Юрій Мудрак (директор ТзОВ "ДЕІЕТ ВЕРІТАС")

Тетяна Харченко (тимчасово не працює)

Євгеній Пились (голова Новосілківської сільради)



«Свобода»



Валентина Магурчак (приватний підприємець)

Святослав Савчук (лікар-епізоолог)

Віталій Сойко (голова Журавниківської сільради)



«Європейська Солідарність»



Наталія Ковальчук (секретар Горохівської міської ради)

Максим Ящукевич (заступник Горохівського міського голови)

Михайло Кос (військовий пенсіонер)



«За Майбутнє»



Віктор Білик (начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Горохівської РДА)

Галина Майко (головний лікар КНП "Горохівський районний центр ПМСД")

Леонід Мартинюк (директор школи у селі Вільхівка)

Володимир Мельник (пенсіонер)



«Радикальна партія Олега Ляшка»



Віталій Клемба (заступник голови райради)

Олексій Маркін (ФОП)

Юрій Обишук (ФОП)



«Сила і Честь»



Жанна Савчук (вихователь групи продовженого дня у школі Горохова)

Геннадій Кудря (пенсіонер)



«Слуга Народу»



Володимир Мороз (ФОП)

Тетяна Баландін (ФОП)







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія опублікувала інформацію про результати виборів до Горохівської міської ради.Відповідні дані розмістили на сайті ЦВК Так, згідно з офіційними підсумками виборів, 26 депутатських крісел у Горохівській міській раді розділять аж між 8 партіями, які змогли здолати 5-відсотковий бар'єр. До слова, загалом партій, місцеві організації яких висували кандидатів у депутати Горохівської міської ради, було 9. Не набрали 5% і більше лише партія «Самопоміч».Натомість отримають представництво у міській раді такі партії:«Аграрна партія України» (6 депутатів), «За майбутнє» (4 депутати), «Батьківщина» (3 депутати), «Європейська Солідарність» (3 депутати), «Радикальна партія Олега Ляшка» (3 депутати), «Свобода» (3 депутати), «Сила і Честь» (2 депутати), «Слуга Народу» (2 депутати).Поіменні списки майбутніх депутатів Горохівської міської ради мають такий вигляд:«Аграрна партія України»:(керівник СФГ "Зоря")(керівник відділу житлової нерухомості ТЗОВ "Атланта нерухомість")(голова Горохівської райради)(голова Холонівської сільради)(голова ФГ "Луга")(директор ПП "Макс Ком")«Батьківщина»(директор ТзОВ "ДЕІЕТ ВЕРІТАС")(тимчасово не працює)(голова Новосілківської сільради)«Свобода»(приватний підприємець)(лікар-епізоолог)(голова Журавниківської сільради)«Європейська Солідарність»(секретар Горохівської міської ради)(заступник Горохівського міського голови)(військовий пенсіонер)«За Майбутнє»(начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Горохівської РДА)(головний лікар КНП "Горохівський районний центр ПМСД")(директор школи у селі Вільхівка)(пенсіонер)«Радикальна партія Олега Ляшка»(заступник голови райради)(ФОП)(ФОП)«Сила і Честь»(вихователь групи продовженого дня у школі Горохова)(пенсіонер)«Слуга Народу»(ФОП)(ФОП)

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