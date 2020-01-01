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У Чернівцях водій Renault протаранив старовинні ворота університету. ВІДЕО

У Чернівцях водій Renault протаранив старовинні ворота університету. ВІДЕО
Ввечері 2-го листопада у центрі Чернівців водій легковика Renault протаранив ворота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, пролетів ще сотню метрів і зупинився у колоні одного з корпусів.

Внаслідок аварії ворота університету фактично знищені, а от колона корпусу постраждала не дуже серйозно, повідомляє у фейсбуці працівник вишу Степан Руденко, – передає Канал 24.

За попередніми даними, 33-річний водій навіть не намагався гальмувати після зіткнення із масивними воротами університету.

Внаслідок аварії постраждав лише водій Renault. Його медики "швидкої" госпіталізували із розривом селезінки.

А от матеріальні наслідки ДТП чималі. Крім серйозно пошкодженої машини ремонтувати доведеться і ворота, і колону корпусу.



Ворота старовинні та є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 2011 році цей орган ООН включив архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів Буковини та Далмації, де й розташований університет, до списку історичних об’єктів.

У Чернівцях водій Renault протаранив старовинні ворота університету. ВІДЕО
У Чернівцях водій Renault протаранив старовинні ворота університету. ВІДЕО
У Чернівцях водій Renault протаранив старовинні ворота університету. ВІДЕО

Тож, потрібно буде проводити реставрацію, яка коштує чималих грошей.

Оскільки постраждалих внаслідок аварії не було, винуватця навряд чи затримуватимуть. Скоріш за все, після лікування йому доведеться лише сплачувати штрафи та компенсувати збитки.

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Теги: аварія, університет, ворота, легковик
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