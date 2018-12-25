Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО





Злата Огнєвіч, Олександр Положинський, Іван Марунич, команди «Кременчук» та «Замок Любарта» з «Ліги Сміху» подарували незабутні емоції не лише прикордонникам та їхнім сім’ям, а й ліцеїстам волинського ліцею, які також були присутні на концерті. Про це пише



Артисти побували і в прикордонних підрозділах загону, де своїми піснями та гумористичними номерами створили святкову атмосферу для охоронців кордону країни.







«Я знаю, що в мене є держава, кордони якої охороняють мужні, справжні та віддані військовослужбовці. Дякуємо вам за те, що ви на варті державного кордону України. На знак вдячності за вашу службу ми приїхали до вас, аби додати трохи радості у нелегкі військові будні», – зазначив відомий волонтер Юрій Тира.





Зі свого боку прикордонники подарували артистам гучні оплески, прекрасні емоції і самобутні спогади від спілкування та екскурсії по підрозділам. Начальник прикордонного загону полковник Олег Вовк подякував Юрію за організований тур і підтримку бойового духу, а зіркам – за чудовий концерт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках всеукраїнського туру «6992 км Державного Кордону» до Луцького прикордонного загону з концертною програмою днями завітали популярні артисти.Злата Огнєвіч, Олександр Положинський, Іван Марунич, команди «Кременчук» та «Замок Любарта» з «Ліги Сміху» подарували незабутні емоції не лише прикордонникам та їхнім сім’ям, а й ліцеїстам волинського ліцею, які також були присутні на концерті. Про це пише ПроЗахід Артисти побували і в прикордонних підрозділах загону, де своїми піснями та гумористичними номерами створили святкову атмосферу для охоронців кордону країни.«Я знаю, що в мене є держава, кордони якої охороняють мужні, справжні та віддані військовослужбовці. Дякуємо вам за те, що ви на варті державного кордону України. На знак вдячності за вашу службу ми приїхали до вас, аби додати трохи радості у нелегкі військові будні», – зазначив відомий волонтерЗі свого боку прикордонники подарували артистам гучні оплески, прекрасні емоції і самобутні спогади від спілкування та екскурсії по підрозділам. Начальник прикордонного загону полковник Олег Вовк подякував Юрію за організований тур і підтримку бойового духу, а зіркам – за чудовий концерт.

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