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Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО

Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО
У рамках всеукраїнського туру «6992 км Державного Кордону» до Луцького прикордонного загону з концертною програмою днями завітали популярні артисти.

Злата Огнєвіч, Олександр Положинський, Іван Марунич, команди «Кременчук» та «Замок Любарта» з «Ліги Сміху» подарували незабутні емоції не лише прикордонникам та їхнім сім’ям, а й ліцеїстам волинського ліцею, які також були присутні на концерті. Про це пише ПроЗахід.

Артисти побували і в прикордонних підрозділах загону, де своїми піснями та гумористичними номерами створили святкову атмосферу для охоронців кордону країни.


Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО
Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО
Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО

«Я знаю, що в мене є держава, кордони якої охороняють мужні, справжні та віддані військовослужбовці. Дякуємо вам за те, що ви на варті державного кордону України. На знак вдячності за вашу службу ми приїхали до вас, аби додати трохи радості у нелегкі військові будні», – зазначив відомий волонтер Юрій Тира.

Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО
Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО
Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО

Зі свого боку прикордонники подарували артистам гучні оплески, прекрасні емоції і самобутні спогади від спілкування та екскурсії по підрозділам. Начальник прикордонного загону полковник Олег Вовк подякував Юрію за організований тур і підтримку бойового духу, а зіркам – за чудовий концерт.

Злата Огнєвіч та Олександр Положинський заспівали для волинських прикордонників. ВІДЕО

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Теги: прикордонники, концерт, Сашко Положинський, Злата Огнєвіч
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