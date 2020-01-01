Луцька «Батьківщина» заявила про підтримку Ігоря Поліщука*

Ігоря Поліщука.



Відповідну заяву розмістили на офіційному сайті партії.



У заяві, зокрема, заявляють, що колишній член партії ВО «Батьківщина» Богдан Шиба «зрадив партію та її ідеали, тим самим зрадивши вибір лучан, які голосували за «Батьківщину». Період керівництва Богдана Шиби запам’ятався відсутністю вирішення актуальних господарських проблем міста, численними невиконаними обіцянками, неповернутими кредитами та кабальними лізинговими угодами».



Партійці зауважують, що підтримують Ігоря Поліщука, бо він – «чесна, принципова, порядна людина, активний і фаховий юрист, депутат міської ради з досвідом».



Далі подаємо текст заяви без змін:



Шановні лучани!



15 листопада цього року має відбутися другий тур виборів Луцького міського голови. Кандидатами на цю посаду є представник партії «За майбутнє» Ігор Поліщук та самовисуванець, колишній член партії ВО «Батьківщина» Богдан Шиба.



Кожна політична сила періодично постає перед необхідністю робити вибір і оголошувати про свою позицію.



Ми не можемо підтримувати Богдана Шибу, який свого часу став міським головою лише і завдяки рейтингу партії та авторитету Юлії Тимошенко. У подальшому він зрадив партію та її ідеали, тим самим зрадивши вибір лучан, які голосували за «Батьківщину». Період керівництва Богдана Шиби запам’ятався відсутністю вирішення актуальних господарських проблем міста, численними невиконаними обіцянками, неповернутими кредитами та кабальними лізинговими угодами.



У той же час Луцька міська партійна організація ВО «Батьківщина» офіційно заявляє про підтримку Ігоря Поліщука. Він – чесна, принципова, порядна людина, активний і фаховий юрист, депутат міської ради з досвідом. Він впевнений у своїх здібностях та пропонує чітку програму дій задля майбутнього міста. Переконані, що з ним Луцьк має великі перспективи.



Обʼєднавши зусилля з метою розвитку майбутньої громади, спільно ми зможемо працювати на благо нашого міста, його успіху та процвітання.



Луцька міська партійна організація ВО «Батьківщина».





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