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ЦВК назвала дату другого туру виборів мера Луцька. ОФІЦІЙНО

ЦВК назвала дату другого туру виборів мера Луцька. ОФІЦІЙНО
Центральна виборча комісія назвала дату другого туру виборів мера обласного центру Волині.

Про це йдеться на сторінці ЦВК.

Другий тур місцевих виборів у щонайменше 11 містах України відбудеться не в один день.

"Коли і де відбудеться повторне голосування? З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада", - йдеться у дописі ЦВК.

Другий тур місцевих виборів у Луцьку відбудеться 15 листопада.

ЦВК назвала дату другого туру виборів мера Луцька. ОФІЦІЙНО


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Теги: вибори, Луцьк
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