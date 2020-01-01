ЦВК назвала дату другого туру виборів мера Луцька. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 20:53
Центральна виборча комісія назвала дату другого туру виборів мера обласного центру Волині.
Про це йдеться на сторінці ЦВК.
Другий тур місцевих виборів у щонайменше 11 містах України відбудеться не в один день.
"Коли і де відбудеться повторне голосування? З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада", - йдеться у дописі ЦВК.
Другий тур місцевих виборів у Луцьку відбудеться 15 листопада.
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Про це йдеться на сторінці ЦВК.
Другий тур місцевих виборів у щонайменше 11 містах України відбудеться не в один день.
"Коли і де відбудеться повторне голосування? З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада", - йдеться у дописі ЦВК.
Другий тур місцевих виборів у Луцьку відбудеться 15 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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