ЦВК назвала дату другого туру виборів мера Луцька. ОФІЦІЙНО





Про це йдеться на сторінці ЦВК.



Другий тур місцевих виборів у щонайменше 11 містах України відбудеться не в один день.



"Коли і де відбудеться повторне голосування? З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада", - йдеться у дописі ЦВК.



Другий тур місцевих виборів у Луцьку відбудеться 15 листопада.







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